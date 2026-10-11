賴總統國慶演說 美學者：兩岸關係基調溫和、務實看待威脅

賴清德總統發表國慶演說表示，中國持續施壓，企圖改變台海現狀；台灣強化自我防衛，是為了確保對話能在對等、尊嚴的基礎上進行。美學者今天分析，賴總統談及兩岸關係的基調溫和，務實看待潛在威脅，並對對話抱持開放態度。

賴總統於台北時間10日在總統府前廣場發表國慶演說表示，台灣不求霸權，也不追求支配他人。「我們深知衝突的代價，因此選擇以堅持和平為己任」。

總統指出，中國持續以軍事與灰色地帶行動施壓，企圖改變台海現狀，面對威權擴張，台灣的堅持，不只關乎自己的生存，也關乎國際社會是否仍然相信：武力不能凌駕規則，強權不能剝奪人民決定未來的權利。

賴總統說，「我們增加國防投資，不是為了挑釁，而是為了嚇阻戰爭」，強化自我防衛，不是放棄對話，而是確保對話能在對等、尊嚴的基礎上進行。台灣以堅定而負責任的行動，守護台海與印太的和平穩定現狀。

對此，前美國在台協會（AIT）理事主席、現為華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）非常駐資深研究員的卜睿哲（Richard Bush）今天以電子郵件回覆中央社記者提問表示，賴總統談及兩岸關係時的溫和基調令他印象深刻。

他指出，賴總統務實看待潛在威脅，但也對對話抱持開放態度。

此外，賴總統在演講中提及，台灣樂見美中透過對話來管理競爭，降低衝突及戰爭的風險，但是要維護區域的安全、和平與穩定，必須正確理解歷史發展，絕不容許扭曲二戰歷史，也要尊重台灣人民生存的權利。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The GermanMarshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）受訪表示，她同意賴總統所言，「絕不容許扭曲二戰歷史」。

她分析，賴總統似乎是在示警，穩定的美中關係管控不應建立在接受中華人民共和國的歷史敘事之上。賴總統提及「必須尊重台灣人民生存的權利」，與這項關於歷史的示警息息相關，「且似乎是針對北京和華府」。

中國國家主席習近平9月底訪美，和美國總統川普（Donald Trump）舉行會談。美中雙方會後各自發布的聲明都提到，兩國元首回顧了美中兩國在第二次世界大戰作為盟友的歷史。

陸委會先前表示，中共傳播錯誤史觀，無法抹滅中華民國才是美國二戰期間堅實盟友的歷史事實。