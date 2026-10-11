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回應賴總統國慶演說 美國務院：樂見維護台海和平穩定承諾
總統賴清德在國慶演說表示，中國持續以軍事與灰色地帶行動施壓，企圖改變台灣海峽現狀；台灣則以負責任的行動，守護台海與印太的和平穩定現狀。美國國務院今天向中央社記者表示，樂見賴總統維護台海和平與穩定的承諾。
賴總統於台北時間10日在總統府前廣場發表國慶演說表示，台灣不求霸權，也不追求支配他人。「我們深知衝突的代價，因此選擇以堅持和平為己任，做國際社會可信賴的穩定力量」。
賴總統說，中國持續以軍事與灰色地帶行動施壓，企圖改變台海現狀。
總統強調，台灣持續推動國防改革，強化不對稱戰力；台灣增加國防投資，不是為了挑釁，而是為了嚇阻戰爭，強化自我防衛，不是放棄對話，而是確保對話能夠在對等、尊嚴的基礎上進行。台灣以堅定而負責任的行動，守護台海與印太的和平穩定現狀。
對此，美國國務院一名發言人今天以背景方式回覆中央社記者詢問表示，美國樂見賴總統在10月10日演說中，維護台海和平與穩定的承諾。
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