高雄升旗 鄭麗文批政黨派系撕裂台灣

賴清德總統在國慶演說談及經濟成長和民生福利，國民黨主席鄭麗文則替傳產、服務和農漁業叫屈，她還說，民進黨新潮流撕裂台灣，別讓高雄淪為新潮流「肉票」。

國民黨國慶升旗活動首度移師高雄，立法院前院長王金平、國民黨選將柯志恩、謝龍介、蘇清泉等，一同在果貿社區參加升旗典禮。

鄭麗文致詞指出，台灣高科技產業一枝獨秀，傳統產業、服務業及農漁業正面臨嚴峻考驗，但科技成果不應只有少數人享有或取代勞工，應讓所有人同享ＡＩ時代下的紅利。

鄭麗文指賴總統說「山巔之城」要向世界自由開放，但不能忽略國內不同聲音，民主珍貴在於反對總統的人，同樣受到尊重。鄭強調，立法院長韓國瑜已提醒賴總統，她呼籲總統主動邀集朝野，針對憲政爭議、民生法案與國家重大政策展開實質對話。

人在高雄的鄭麗文也談到，具新潮流背景的賴清德總統讓台灣變危險，還掏空民主，用不副署杯葛藐視國會，以大罷免製造內耗、內鬥，撕裂社會製造對立，「我們面對的恐怕不是一個政黨，而是幫派、派系，叫做新潮流」。

她並點名內政部長劉世芳、交通部長陳世凱及近期因醜聞疑雲下台的僑委會委員長徐佳青，指新潮流沒有專業，只有派系，為光電利益不惜破壞生態，錯誤能源政策消耗台灣未來，卻讓自己口袋賺得飽飽飽，她呼籲用選票守護、翻轉高雄，「高雄不能變成新潮流肉票，不能被新潮流綁架」。