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棄廢核神主牌 綠稱立場一致、在野指為選舉轉彎

聯合報／ 記者蔡晉宇王小萌屈彥辰葉冠妤陳儷方／台北報導

賴清德總統昨在國慶談話說，能源政策不能建立在口號上，不為意識形態排除選項。執政黨立委表示，賴總統對能源議題立場始終如一，這回談話未超出過去框架，對新式核能抱持開放態度，但重要前提是要符合「三大原則」；在野黨立委則批評，能源政策不應為了選舉才轉彎。綠色公民行動聯盟研究員林正原反問，過去廿年台灣朝非核家園方向前進，現在因為某些人想擁抱核電，政府想放水，難道不是一種意識形態？

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，民生、產業都需更開放的能源政策，台灣要全面接觸核融合等先進核能技術的討論，當新核能達到核安無疑慮、核廢可處理，並取得高度社會共識，就可討論是否要接受新核能。

民進黨人士指出，在野黨勢必會將賴總統的說法貼上核電標籤，但綠電同樣是多元能源的一部分，在野黨近年來抹黑綠能，也是因意識形態排除選項。

民眾黨立院黨團幹事長洪毓祥表示，如果賴總統承認能源政策應回歸科學、專業與供電需求，為什麼拖到現在？下月廿八日就要舉行「廢除非核家園」公投，核三再運轉也已進入核安會實質審查，九月完成再運轉計畫審查、持續現場查證，如今賴總統說法，很難不讓人聯想在為年底公投預留政治空間。能源政策不應為了選舉才轉彎；請政府說清楚，「安全無虞的核能，到底是不是台灣穩定供電的必要項目」。

國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，樂見賴總統終於正視台灣能源現實，廢除非核家園就是破除意識形態最具體的行動。

林正原質疑賴總統昨是今非，賴總統選舉時曾承諾核電廠除役、核四不重啟，如今談科學證據、法定程序及安全標準，卻忽略了相較於世界各國在日本福島核災發生後，紛紛提高強化核能安全標準與法定程序。

林正原說，在科學證據、法定程序和安全標準上，台灣根本沒有重啟核電的準備；政府不能只喊出沒有實質內涵的「核安三原則」，應好好說明如何落實。

清大原子科學院院長葉宗洸表示，賴總統國慶演說至少有強調能源安全，因此，他並不覺得賴在演說中有刻意忽略核能；此外，賴總統提到的小水力及深層地熱，前者是發電量非常小，後者是緩不濟急；從實務上看，賴總統務實地在考量國家能源供給及能源安全。

國慶

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