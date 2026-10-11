柯志恩嗆新潮流乖寶寶 賴瑞隆喊貼標籤沒用

高雄市長選戰短兵相接，民進黨參選人賴瑞隆日前控國民黨對手柯志恩「只聽黨意、背離高雄」，遭柯志恩競選辦公室反酸是「新潮流寶寶」。

賴瑞隆昨表示，多年來他替高雄爭取六千億元建設經費，柯選舉時才來貼「乖乖牌」標籤是沒用的。

柯志恩回嗆，賴就是「新潮流乖寶寶」，還把功勞全攬在身上，「不斷收割」就是賴的個性特質。

國民黨國慶升旗首度移師高雄，黨主席鄭麗文昨與市長參選人柯志恩同框，鄭麗文批評賴清德總統為首的新潮流撕裂台灣，柯志恩辦公室批評賴瑞隆只顧派系利益，是「新潮流寶寶」，拿什麼批評柯志恩。

賴瑞隆昨出席高雄市府國慶升旗典禮後受訪表示，他多年來幫高雄爭取到六千億元經費，反觀柯四年來幫高雄爭取到什麼？「平常不敢向中央爭取高雄預算，選舉才用乖乖牌來貼標籤」。

柯志恩說，賴瑞隆受新潮流扶植，本來就是新潮流的乖乖牌；賴一天到晚號稱替高雄爭取六千億元，實際上幾乎是行政院給高雄的所有經費，無視其他立委的努力。

柯志恩舉例，前鎮漁港八十一億元建設，賴瑞隆只爭取、不監督，還收割其他人的努力。