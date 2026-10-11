快訊

影／101國慶展演登場 600台無人機搭配煙火燈光

北一女、建中、中一中領銜 9明星高中籲教育部立「逕升大學」專法

柯志恩嗆新潮流乖寶寶 賴瑞隆喊貼標籤沒用

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄報導

高雄市長選戰短兵相接，民進黨參選人賴瑞隆日前控國民黨對手柯志恩「只聽黨意、背離高雄」，遭柯志恩競選辦公室反酸是「新潮流寶寶」。

賴瑞隆昨表示，多年來他替高雄爭取六千億元建設經費，柯選舉時才來貼「乖乖牌」標籤是沒用的。

柯志恩回嗆，賴就是「新潮流乖寶寶」，還把功勞全攬在身上，「不斷收割」就是賴的個性特質。

國民黨國慶升旗首度移師高雄，黨主席鄭麗文昨與市長參選人柯志恩同框，鄭麗文批評賴清德總統為首的新潮流撕裂台灣，柯志恩辦公室批評賴瑞隆只顧派系利益，是「新潮流寶寶」，拿什麼批評柯志恩。

賴瑞隆昨出席高雄市府國慶升旗典禮後受訪表示，他多年來幫高雄爭取到六千億元經費，反觀柯四年來幫高雄爭取到什麼？「平常不敢向中央爭取高雄預算，選舉才用乖乖牌來貼標籤」。

柯志恩說，賴瑞隆受新潮流扶植，本來就是新潮流的乖乖牌；賴一天到晚號稱替高雄爭取六千億元，實際上幾乎是行政院給高雄的所有經費，無視其他立委的努力。

柯志恩舉例，前鎮漁港八十一億元建設，賴瑞隆只爭取、不監督，還收割其他人的努力。

國慶

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國民黨首度移師高雄辦國慶升旗 陳其邁：歡迎

獨／「老王」是他？爆柯志恩選情落後逾10％ 王金平駁斥：子虛烏有

高雄擬設24小時機場 彌陀列評估、市府續爭取南星「海上機場」

國民黨：國慶升旗首度移師高雄 象徵多元族群融合

相關新聞

新聞眼／內憂外患 韓為何語重心長

連續兩年，立法院長韓國瑜在國慶演說沉痛呼籲，他去年以「隱形堰塞湖」來比喻台灣面對的內外情勢，今年直指朝野對立不解，台灣恐淪為「假民主，真獨裁」。是什麼讓韓國瑜話愈說愈重？「台灣安全」才是最大的問題，但若是國內朝野持續陷入僵局，哪怕有引以為傲的矽盾，也擋不住外來挑戰。

總統府批韓國瑜 攻擊元首失格局、貽笑國際

立法院長韓國瑜稱台灣民主絕不能被世界認為是「假民主，真獨裁」。府方人士回應，韓國瑜在象徵國家團結的國慶大會上，用扭曲、不正確資訊，攻擊國家元首，言行失態、貽笑國際，也失去立法院長格局。行政院發言人李慧芝則表示，行政、立法兩院都是憲政機關，不應為政治攻防而汙名化憲政機制。

盧秀燕籲賴清德 應學蔡英文克制

台中市長盧秀燕昨主持市長任內最後一次國慶升旗，盧致詞提出五個堅持，分別為堅持中華民國、堅持守護憲法、堅持民主自由、堅持民生優先、堅持區域穩定台海和平。盧秀燕表示，前總統蔡英文演講提及國家領導人要克制，要重視經濟均衡，賴清德總統應該參考。

在野促總統放下政黨成見 實質對話

立法院長韓國瑜昨天主持國慶大會，致詞時脫稿演出，批評執政黨從大罷免到行政院不副署等作為。在野黨立委表示，韓國瑜點出憲政危機，假民主、真獨裁，正是當前台灣寫照。民進黨則說，若要朝野放下對立，從自身發言做起。

國慶升旗 南部首長交成績單、台東藍綠同框自拍

雲林以南五縣市長昨天分別主持任內最後一次國慶升旗，不分藍綠同祝中華民國生日快樂。嘉義市長黃敏惠直接點名藍白共同推舉的民眾黨市長參選人張啓楷接棒傳承，台東升旗典禮則出現藍綠縣長參選人同框自拍，為國慶平添選戰插曲。

觀察站／總統演說 國際現實下 避免台灣成美中變數

今年兩次川習會後，美中兩大強權「相互管理」的態勢逐漸清晰，台灣處境與表述空間則遭壓縮。賴清德總統在國慶演說中，強調樂見美中透過對話來管理競爭，但絕不容許扭曲二戰歷史。賴總統一方面高調反擊中國大陸對二戰的錯誤敘事，一方面是國際現實下，盡量不要讓台灣成為美中之間的變數，畢竟年底前，川習有可能再次碰面，以免變成談判桌上的籌碼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。