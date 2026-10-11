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賴總統大談經濟政績 黃國昌批政治宣傳

聯合報／ 記者周佑政陳儷方王小萌／台北報導
賴清德總統昨天在國慶大會談論經濟成長數字與民生福利政策，還說「經濟的光，也必須照進人民的生活」。記者曾原信／攝影
賴清德總統昨天在國慶大會談論經濟成長數字與民生福利政策，還說「經濟的光，也必須照進人民的生活」。記者曾原信／攝影

九合一選舉前夕，賴清德總統昨發表國慶演說，大篇幅談論經濟成長數字與民生福利政策。他強調，「經濟的光，也必須照進人民的生活」，除了連續十一年調升最低工資，軍公教十年來五次調薪；也規畫普發每人一萬元、老農津貼每人每月一萬元，國民年金每人每月五千元，讓全民共享經濟發展成果。

賴總統表示，今年光是上半年經濟成長率，為百分之十四點一五；全年度有望突破百分之十一，創卅九年新高；今年人均ＧＤＰ預估四點五萬美元，幾乎是十年前的兩倍；台股指數衝上四萬九千點，成為全球第四大股市。

針對台灣少子女化問題，賴總統說，政府在「○到六歲國家一起養」的基礎上，提出「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，從生育、養育到教育，以加補助、減負擔、多彈性、增照顧，建立更完整的家庭支持。

賴總統說，面對超高齡社會，今年上路的長照三點○，進一步整合醫療、社福、社區與科技，讓長輩在熟悉的生活圈獲得照顧，也讓上有老、下有小的三明治世代，多一分支持，少一分辛苦。

對於居住壓力問題，賴總統說，政府持續推動「百萬租屋家庭支持計畫」，透過直接興建社會住宅、包租代管、租金補貼，還有都市更新分回及容積獎勵等多元方式增加供給，並調升婚育宅比例、實施青安三點○，提高婚育家庭貸款額度。安居才能樂業，安居也才能讓年輕人勇敢成家，追求夢想。

民眾黨主席黃國昌批評，賴總統用冰冷數字進行政治宣傳，卻不提貧富差距、傳產困境。

黃國昌透過臉書表示，「以山巔之城為目標的總統，卻絲毫未見山腳下人民的真實生活與痛苦。」賴總統以滿滿的口號與華麗辭藻，企圖掩飾國家目前面臨的真正問題；對於民眾黨日前所提出停止操縱社會對立、正視貧富差距、依法公布立法院三讀的法律等六項建言，則是徹底充耳不聞，賴總統再一次展現權力的傲慢。

中央大學教授吳大任指出，台灣出口成長全賴人工智慧（ＡＩ）產業鏈，「不是我們特別做了什麼事，而是企業的努力」。

雖然台灣ＧＤＰ贏南韓，吳大任說，政府沒講的是，台灣員工的經常性薪資平均不到新台幣五萬元，南韓已達九萬元。

吳大任表示，算上半導體和電子科技業就業人口，占台灣就業人數比率不到一成，平均薪資雖然上升，領不到平均薪資的勞工超過七成；同時，產業發展嚴重Ｋ型化，政府卻無法有效解決傳統產業發展不理想的問題；政府現在利用超徵稅收，分享ＡＩ紅利，更應該協助傳統產業未來有更好的發展。

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