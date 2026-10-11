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在野促總統放下政黨成見 實質對話

聯合報／ 記者蔡晉宇張曼蘋王小萌屈彥辰／台北報導

立法院長韓國瑜昨天主持國慶大會，致詞時脫稿演出，批評執政黨從大罷免到行政院不副署等作為。在野黨立委表示，韓國瑜點出憲政危機，假民主、真獨裁，正是當前台灣寫照。民進黨則說，若要朝野放下對立，從自身發言做起。

國民黨立委王鴻薇表示，韓國瑜國慶談話涵蓋的範圍非常大，包含台灣應該要維持好兩岸及台美關係；放眼國內，則是在野黨跟執政黨之間的對立，特別是立法院與行政院間的衝突沒有辦法解決，因此韓國瑜特別呼籲賴總統和行政院長卓榮泰應盡速解決國內間的對立和分歧，才有助於團結整個國家向前走。

國民黨立法院黨團書記長許宇甄籲賴總統邀集朝野展開實質對話，優先處理憲政爭議、民生法案與預算問題。

民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，帶頭把台灣搞得四分五裂的，正是賴總統及民進黨政府。希望賴總統放下政黨成見，虛心聆聽韓國瑜院長的這番逆耳忠言。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄指出，韓國瑜許下「台灣安全、人民有錢、民主萬歲」三個願望，大家都支持，但國家慶典大家等著切生日蛋糕，韓國瑜卻忙著切割國人。莊瑞雄指出，韓國瑜才呼籲各政黨不要火上加油，接著就使用「政治獵殺」、「假民主、真獨裁」等言詞，這就像消防隊長叫大家小心火燭，自己卻掏出打火機，還往朝野對立上添一把火，到底是來滅火，還是來點火的？若期待朝野放下對立，就應從自己的發言做起。

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