總統府批韓國瑜 攻擊元首失格局、貽笑國際
立法院長韓國瑜稱台灣民主絕不能被世界認為是「假民主，真獨裁」。府方人士回應，韓國瑜在象徵國家團結的國慶大會上，用扭曲、不正確資訊，攻擊國家元首，言行失態、貽笑國際，也失去立法院長格局。行政院發言人李慧芝則表示，行政、立法兩院都是憲政機關，不應為政治攻防而汙名化憲政機制。
韓國瑜在國慶大會致詞提到，立法院身為最高民意機構，通過的法律案，行政院長不副署；賴總統執政，如果沒有辦法解決立法、行政兩院對立，未來名聲受到重大傷害，台灣民主絕不能被全世界認為是「假民主，真獨裁」。
對此，府方人士表示，韓國瑜是國會議長，也是國慶籌委會主委，卻在象徵國家團結的國慶大會上，「他這種失態的言行，用扭曲不正確的資訊，攻擊國家元首，是失去立法院長的格局」。
府方人士說，我方邀請許多遠道而來的友邦元首、使節與貴賓，為我國慶生，卻聽到韓國瑜的這些政治語言，其實是貽笑國際，「我們對所有參加的貴賓，感到很不好意思，要表達歉意」。
卓榮泰在國慶大會結束時，一度被記者包圍追問對於韓國瑜的說法，會不會覺得委屈？卓揆僅回應「今天是國慶大會，大家都很高興」，話語未落，便被隨行人員包圍並推擠媒體帶離。
李慧芝事後表示，憲法第卅七條明定，總統公布法律、發布命令，須經行政院院長副署；行政院依憲法行使副署權，也肩負守護憲法、維護憲政秩序的責任。
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