美樂見賴總統承諾維持台海和平 陸批台獨本色表演

針對賴總統最新的國慶談話內容，路透十日引述一位匿名美國高官報導，美方樂見賴總統承諾維持台海和平穩定，「一篇例行的演說不是（北京）採取侵略性或脅迫行動的理由」。

大陸國台辦則表示，賴清德渲染大陸威脅，所謂「民主對抗威權」是虛假敘事，國台辦強調「一個中國」原則是二戰後國際秩序的重要組成部分，並將要堅決打擊台獨分裂勢力。

國台辦發言人張晗昨天以答記者問方式回應表示，賴清德的講話，罔顧事實、顛倒是非，誤導民眾、用心叵測，是其作為務實台獨工作者的本色表演。

張晗表示，賴清德在講話中頑固抱持台獨分裂思維，渲染大陸威脅，鼓吹民主對抗威權虛假敘事，妄圖以武謀獨、倚外謀獨，挑動兩岸對立對抗，破壞台海和平穩定。

在二戰史觀方面，張晗稱，世界上只有一個中國，這是真正的台海現狀。一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，也是二戰後國際秩序的重要組成部分。台灣的前途只能也必須由包括台灣同胞在內的全體中國人民共同決定。

她表示，「我們（大陸）將堅持一個中國原則和九二共識，廣泛團結台灣各界同胞，堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定。我們將秉持兩岸一家親理念，深化兩岸交流合作，推動兩岸關係和平發展、融合發展，推進祖國統一大業和民族復興偉業」。