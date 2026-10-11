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學者：同時管理對美對中關係 以降低風險

聯合報／ 記者屈彥辰、特派記者陳湘瑾／連線報導

賴清德總統今年的國慶演說再指中國為我國威脅外，也強調增加國防投資是為嚇阻戰爭而非挑釁，自我防衛也非放棄對話。台灣學者建議，應同時管理對美與對陸關係，以降低風險，放寬兩岸不涉政治前提的交流，以避免誤判。

大陸學者、上海台灣研究所所長倪永杰表示，賴清德演說帶有強烈選舉動員色彩，且幾乎未提及中華民國歷史，且直呼中國，「挑釁意味非常濃」。有關二戰歷史方面，他表示，當初是中美盟軍共同抗日，賴清德的說法是站在日本軍國主義一邊，要挑釁戰後國際秩序，完全站在中華民族反面。

倪永杰表示，中美建設性戰略穩定關係對台獨會是重磅打擊。中美的未來是中美共管台灣海峽，尤其是美國要管束台獨。

政治大學外交系教授黃奎博表示，美中正透過密切戰略對話管理競爭、降低風險，賴政府不宜再說空話，須同時妥善管理對美與對陸關係以降低自身風險。

黃奎博表示，若我方一方面藉半導體與軍購向美方輸誠交心卻不可得，另一方面又以「務實台獨工作者」觀點升高兩岸風險，政府應據實告知民眾風險，而非自認站在道德制高點便能在國際上得道多助。

黃奎博說，民進黨政府逐漸放棄中華民國在二戰的話語權，恐使台灣在美中關係中，喪失切入與強調自身貢獻的利基。

淡江大學戰略所助理教授馬準威表示，賴總統談話提及二戰史觀，主要是回應先前「川習二會」談及美中抗日歷史時我方對代表性的質疑，至於強調守勢國防，則是在美對台軍售延宕下重申一貫立場。建議應加強兩岸對話，政府可採「硬增國防、軟推交流」雙軌策略，多放開民間不涉政治前提的交往，以有效避免誤判。

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