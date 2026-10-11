外媒評總統國慶演說：結合印太 賴想確保台不邊緣化

賴清德總統十日發表國慶演說。英國經濟學人報導，他今年的演說，處於比去年更不確定的背景下，即美國總統川普和中國大陸國家主席習近平的關係愈來愈親密。

該報導提到，五月在北京、九月在華府已有兩次「川習會」；川普形容美國對台軍售是美中貿易會談時「非常好的談判籌碼之一」；川普親赴華府近郊的機場迎接習近平夫婦，美中也同意延長貿易休兵至明年一月；反觀對台軍售仍遭擱置。川普交易式言行的口吻及調子，正加劇台灣深深的焦慮。

路透報導則點出，前年賴總統首次發表國慶演說後，大陸就舉行圍台軍演，但去年國慶演說後沒有。美聯社報導，台灣仍是美中緊張的來源之一，賴總統提到要「結合」印太民主國家的共同力量，不讓區域和平穩定的現狀被改變。彭博報導，結合的說法旨在確保，台灣的安全利益不會在美中互動下遭邊緣化。

法新社報導聚焦美國對台支持。美台雖斷交近五十年，但來自華府的支持對台北仍極為重要。川普上述的「對台軍售籌碼論」在全球敲響警鐘。台灣正待川普批准包括「愛國者」飛彈的一四○億美元對台軍售案。

日本兩大通訊社也有相關報導。共同社報導，賴總統強調要尊重台灣人民生存的權利。這被認為旨在不讓台灣問題淪為美中交易的材料。

時事通信社報導，賴總統這次演說重申「不統、不獨」的維持現狀，其背景是台灣的民意及輿論和川普政府目前均支持此一立場；雖點名大陸，即「中國持續以軍事與灰色地帶行動施壓，企圖改變台海現狀」，但通篇採取的口吻及調子，在對中姿態上有所克制。其原因可能是受今年底前川習還要會，而川普重視和習近平對話的氣氛影響。