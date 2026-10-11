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觀察站／總統演說 國際現實下 避免台灣成美中變數

聯合報／ 本報記者周佑政
昨天國慶大會典禮，在空軍雷虎小組彩煙飛過總統府後畫下句點。記者曾原信／攝影
昨天國慶大會典禮，在空軍雷虎小組彩煙飛過總統府後畫下句點。記者曾原信／攝影

今年兩次川習會後，美中兩大強權「相互管理」的態勢逐漸清晰，台灣處境與表述空間則遭壓縮。賴清德總統在國慶演說中，強調樂見美中透過對話來管理競爭，但絕不容許扭曲二戰歷史。賴總統一方面高調反擊中國大陸對二戰的錯誤敘事，一方面是國際現實下，盡量不要讓台灣成為美中之間的變數，畢竟年底前，川習有可能再次碰面，以免變成談判桌上的籌碼。

美方多次強調，台海的和平與穩定是美國的「持久利益」與印太區域穩定的關鍵。中方則說台灣問題是美中最敏感的一道紅線。隨著美中關係的變化，雙邊對台灣議題的論述經常呈現或大或小的矛盾，直到美國總統川普在北京參加晚宴，當著中國大陸國家主席習近平的面，稱美中為二戰期間的盟國，接著在華府，當著習近平的面再回顧美中二戰合作，稱兩國當時曾是盟友，並提及飛虎隊歷史。

北京在近年大力爭取二戰敘事權，令台灣不得不高度關注的是，當華府也開始這樣若有似無地談到，顯示川普對二戰的認知在一定程度上傾向北京，令人憂心下一步可能呼應習近平的「一個中國」敘事，自然也會影響到全世界對「一個中國」或者中華民國、台灣的看法。

但是，這件事情似乎成了房間裡的大象，台灣高度親美，比起硬氣直指川普說錯，目前選擇透過其他角度論述，也可以迂迴向美國傳遞台灣在國際社會的重要性。

因此，賴總統說，中國持續以軍事與灰色地帶行動施壓，企圖改變台海現狀。面對威權擴張，台灣的堅持，不只關乎自己的生存，也關乎國際社會是否仍相信：武力不能凌駕規則，強權不能剝奪人民決定未來的權利。

在ＡＩ浪潮下，台灣占據全球供應鏈的關鍵角色，這是一項優勢；大力提升國防投資，轉化為美國訂單，也是台灣對美談判的基礎。川習在今年密集碰面，台北無法直接要求雙方如何論述避免傷害台灣利益，先喊「樂見美中透過對話管理競爭」，這是賴總統對川習會共同塑造的「國際現實」的妥協，也是因應之道。

美中兩大強權「眉來眼去」，接下來的ＡＰＥＣ和Ｇ20峰會，川普與習近平很可能再碰兩次，台灣的處境相對將更為艱困。在高度現實的國際政治環境中，台灣如何在美中兩強之間，求取平衡、將國家利益極大化，對賴政府而言，仍是難以迴避的考題。

賴總統兩次國慶談話重點 製表／政治中心
賴總統兩次國慶談話重點 製表／政治中心

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