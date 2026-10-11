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賴總統國慶演說 護國群山上打造山巔之城

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
總統賴清德發表國慶演說。記者胡經周／攝影
總統賴清德發表國慶演說。記者胡經周／攝影

賴清德總統昨（10）日於國慶演說中表示，科技產業要繼續向前，也要帶著傳統產業一起走，讓百工百業共同成為護國群山，並在護國群山之上，勇敢自信地打造「山巔之城」；提到能源政策，他表示將務實評估各種能源，不為意識形態排除選項。

賴總統昨日國慶演說以「台灣 山巔之城，地上的鹽，世上的光」為題，借喻馬太福音內容，表達對國家願景。

賴總統昨日先是細數亮眼經濟數據，今年全年經濟成長率有望突破11%，創39年新高，人均GDP估將達4萬5,332美元，幾乎是2016年的兩倍；台股指數衝上4萬9,000點，成為全球第四大股市。如今大家更加確信，自由民主與經濟發展不會背道而馳。

賴總統表示，台灣愈是擁抱民主、迎向世界，就愈能創造繁榮，也愈有能力為世界做出貢獻。而台灣應該成為什麼樣的國家？他拋出的答案是：「山巔之城」。

賴總統提到，山巔之城要有穩固的地基，台灣的地基就是人民的生活，因此政府提出加薪、減稅、增福利、少負擔；社會安全也是不可動搖的根基，因此政府透過打詐、強化反毒、加重罰則等面向全力守護。

「山巔之城的城門要向世界自由開放。」賴總統強調，台灣的光來自人民的智慧與勤奮，來自產業創新，也來自我們願意與世界分享成果的選擇。

他指出，從傳統產業到先進半導體，台灣用實力證明，一個資源有限的島嶼，也能成為全球繁榮不可或缺的力量。政府不會停在今天的成就，行政院正加速推動13項核心戰略產業，涵蓋半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊等五大信賴產業。

也聚焦矽光子、量子運算、機器人等AI新十大建設的三大核心科技，及關鍵礦物、生技醫療、亞洲資產管理中心、基礎公共建設及都市更新、文化創意、兆元觀光等六項重點產業，同時透過千億規模中小微企業多元振興發展計畫，提供融資、人才培訓、數位轉型、淨零升級與國際通路支持。

在能源政策上，賴總統說，政府以穩定供電、能源安全及淨零轉型為目標，推動多元綠能、儲能、節能與電網強韌建設，也會依科學證據、法定程序及安全標準務實評估各種能源選項。

他強調，能源政策不能建立在口號上，必須建立在安全、專業和責任上；不為意識形態排除選項，也不為短期利益犧牲世代永續。

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