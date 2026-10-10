影／101國慶展演登場 600台無人機搭配煙火燈光

2026台北101國慶展演今天晚間10時登場，以「Onward TAIWAN 一起點亮台灣」為主題，結合無人機、煙火與建築燈光，打造約14分鐘的夜間展演，今年無人機數量從去年的500台增加至600台，為國慶夜空增添亮點。 2026台北101國慶展演今天晚間登場，以「Onward TAIWAN 一起點亮台灣」為主題，結合無人機、煙火與建築燈光，打造約14分鐘的夜間展演。記者葉信菉／攝影 2026台北101國慶展演今天晚間登場，以「Onward TAIWAN 一起點亮台灣」為主題，結合無人機、煙火與建築燈光，打造約14分鐘的夜間展演。記者葉信菉／攝影 2026台北101國慶展演今天晚間登場，今年無人機數量從去年的500台增加至600台，為國慶夜空增添亮點。記者葉信菉／攝影 2026台北101國慶展演今天晚間登場，以「Onward TAIWAN 一起點亮台灣」為主題，結合無人機、煙火與建築燈光，打造約14分鐘的夜間展演。記者葉信菉／攝影 2026台北101國慶展演今天晚間登場，以「Onward TAIWAN 一起點亮台灣」為主題，結合無人機、煙火與建築燈光，打造約14分鐘的夜間展演。記者葉信菉／攝影 2026台北101國慶展演今天晚間登場，主辦單位使用煙火搭配無人機展演。記者葉信菉／攝影 2026台北101國慶展演今天晚間登場，以「Onward TAIWAN 一起點亮台灣」為主題，結合無人機、煙火與建築燈光，打造約14分鐘的夜間展演。記者葉信菉／攝影 2026台北101國慶展演今天晚間登場，以「Onward TAIWAN 一起點亮台灣」為主題，結合無人機、煙火與建築燈光，打造約14分鐘的夜間展演。記者葉信菉／攝影 2026台北101國慶展演今天晚間登場，以「Onward TAIWAN 一起點亮台灣」為主題，結合無人機、煙火與建築燈光，打造約14分鐘的夜間展演。記者葉信菉／攝影 2026台北101國慶展演今天晚間登場，以「Onward TAIWAN 一起點亮台灣」為主題，結合無人機、煙火與建築燈光，打造約14分鐘的夜間展演。記者葉信菉／攝影 2026台北101國慶展演今天晚間登場，101煙火搭配無人機排出雙十的圖樣。記者葉信菉／攝影 國慶 無人機 台北101 煙火 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心登入簽到送 LINE POINTS 🪙 每日打卡送 LINE POINTS玩遊戲再抽7-11禮券🧧 立即登入 立即前往