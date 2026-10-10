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影／101國慶展演登場 600台無人機搭配煙火燈光

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影／101國慶展演登場 600台無人機搭配煙火燈光

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
2026台北101國慶展演今天晚間登場，以「Onward TAIWAN 一起點亮台灣」為主題，結合無人機、煙火與建築燈光，打造約14分鐘的夜間展演。記者葉信菉／攝影
2026台北101國慶展演今天晚間登場，以「Onward TAIWAN 一起點亮台灣」為主題，結合無人機、煙火與建築燈光，打造約14分鐘的夜間展演。記者葉信菉／攝影

2026台北101國慶展演今天晚間10時登場，以「Onward TAIWAN 一起點亮台灣」為主題，結合無人機煙火與建築燈光，打造約14分鐘的夜間展演，今年無人機數量從去年的500台增加至600台，為國慶夜空增添亮點。

2026台北101國慶展演今天晚間登場，以「Onward TAIWAN 一起點亮台灣」為主題，結合無人機、煙火與建築燈光，打造約14分鐘的夜間展演。記者葉信菉／攝影
2026台北101國慶展演今天晚間登場，以「Onward TAIWAN 一起點亮台灣」為主題，結合無人機、煙火與建築燈光，打造約14分鐘的夜間展演。記者葉信菉／攝影

2026台北101國慶展演今天晚間登場，以「Onward TAIWAN 一起點亮台灣」為主題，結合無人機、煙火與建築燈光，打造約14分鐘的夜間展演。記者葉信菉／攝影
2026台北101國慶展演今天晚間登場，以「Onward TAIWAN 一起點亮台灣」為主題，結合無人機、煙火與建築燈光，打造約14分鐘的夜間展演。記者葉信菉／攝影

2026台北101國慶展演今天晚間登場，今年無人機數量從去年的500台增加至600台，為國慶夜空增添亮點。記者葉信菉／攝影
2026台北101國慶展演今天晚間登場，今年無人機數量從去年的500台增加至600台，為國慶夜空增添亮點。記者葉信菉／攝影

2026台北101國慶展演今天晚間登場，以「Onward TAIWAN 一起點亮台灣」為主題，結合無人機、煙火與建築燈光，打造約14分鐘的夜間展演。記者葉信菉／攝影
2026台北101國慶展演今天晚間登場，以「Onward TAIWAN 一起點亮台灣」為主題，結合無人機、煙火與建築燈光，打造約14分鐘的夜間展演。記者葉信菉／攝影

2026台北101國慶展演今天晚間登場，以「Onward TAIWAN 一起點亮台灣」為主題，結合無人機、煙火與建築燈光，打造約14分鐘的夜間展演。記者葉信菉／攝影
2026台北101國慶展演今天晚間登場，以「Onward TAIWAN 一起點亮台灣」為主題，結合無人機、煙火與建築燈光，打造約14分鐘的夜間展演。記者葉信菉／攝影

2026台北101國慶展演今天晚間登場，主辦單位使用煙火搭配無人機展演。記者葉信菉／攝影
2026台北101國慶展演今天晚間登場，主辦單位使用煙火搭配無人機展演。記者葉信菉／攝影

2026台北101國慶展演今天晚間登場，以「Onward TAIWAN 一起點亮台灣」為主題，結合無人機、煙火與建築燈光，打造約14分鐘的夜間展演。記者葉信菉／攝影
2026台北101國慶展演今天晚間登場，以「Onward TAIWAN 一起點亮台灣」為主題，結合無人機、煙火與建築燈光，打造約14分鐘的夜間展演。記者葉信菉／攝影

2026台北101國慶展演今天晚間登場，以「Onward TAIWAN 一起點亮台灣」為主題，結合無人機、煙火與建築燈光，打造約14分鐘的夜間展演。記者葉信菉／攝影
2026台北101國慶展演今天晚間登場，以「Onward TAIWAN 一起點亮台灣」為主題，結合無人機、煙火與建築燈光，打造約14分鐘的夜間展演。記者葉信菉／攝影

2026台北101國慶展演今天晚間登場，以「Onward TAIWAN 一起點亮台灣」為主題，結合無人機、煙火與建築燈光，打造約14分鐘的夜間展演。記者葉信菉／攝影
2026台北101國慶展演今天晚間登場，以「Onward TAIWAN 一起點亮台灣」為主題，結合無人機、煙火與建築燈光，打造約14分鐘的夜間展演。記者葉信菉／攝影

2026台北101國慶展演今天晚間登場，以「Onward TAIWAN 一起點亮台灣」為主題，結合無人機、煙火與建築燈光，打造約14分鐘的夜間展演。記者葉信菉／攝影
2026台北101國慶展演今天晚間登場，以「Onward TAIWAN 一起點亮台灣」為主題，結合無人機、煙火與建築燈光，打造約14分鐘的夜間展演。記者葉信菉／攝影

2026台北101國慶展演今天晚間登場，101煙火搭配無人機排出雙十的圖樣。記者葉信菉／攝影
2026台北101國慶展演今天晚間登場，101煙火搭配無人機排出雙十的圖樣。記者葉信菉／攝影

國慶 無人機 台北101 煙火

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