賴總統國慶演說：經濟的光 要照進生活

賴清德總統昨（10）日於國慶演說強調，「經濟的光，必須照進人民的生活。」政府以務實治理，推動加薪、減稅、增福利、少負擔，在財政穩健基礎上，將普發每人1萬元。

賴總統提到，政府已連續11年調升最低工資，軍公教十年來調薪五次，也在今年調升專業與主管加給；國民年金每人每月5,000元等六大社福津貼全面提升，全民共享經濟發展成果。

賴總統拋出在護國群山上打造「山巔之城」，他強調，山巔之城不能只有耀眼的天際線，更要有穩固的地基。

面對少子女化，政府在「0到6歲國家一起養」的基礎上，提出「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，從2027年開始，推動0到18歲成長津貼，每個孩子每月5,000元，並結合生育給付、人工生殖補助、平價托育、友善職場與婚育住宅。

面對超高齡社會，政府推動「健康台灣」，從癌症篩檢、智慧醫療、在宅照護，到改善醫療工作環境與護理人力。今年上路的長照3.0，更進一步整合醫療、社福、社區與科技。

面對居住壓力，政府持續推動「百萬租屋家庭支持計畫」，透過直接興建社會住宅、包租代管、租金補貼，還有都市更新分回及容積獎勵等多元方式增加供給，並調升婚育宅比例、實施青安3.0，提高婚育家庭貸款額度。