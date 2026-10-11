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賴總統首評川習二會：樂見美中對話 強調要發展國防自主產業

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
賴清德總統10日在國慶演說中表示，樂見美中透過對話來管理競爭，降低衝突及戰爭風險，這是他在9月川習二會後，首度回應相關議題。記者林伯東／攝影
賴清德總統10日在國慶演說中表示，樂見美中透過對話來管理競爭，降低衝突及戰爭風險，這是他在9月川習二會後，首度回應相關議題。記者林伯東／攝影

賴清德總統昨（10）日在國慶演說中表示，樂見美中透過對話來管理競爭，降低衝突及戰爭風險，這是他在9月川習二會後，首度回應相關議題。他強調，台灣要發展國防自主產業，讓半導體、資通訊與精密製造優勢，轉化為守護國家的力量。

賴總統上任後，昨日是第三次發表國慶演說。針對兩岸議題，賴總統在演說中提到，中國持續以軍事與灰色地帶行動施壓，企圖改變台海現狀，面對威權擴張，台灣的堅持，不只關乎自己的生存，也關乎國際社會是否仍然相信：武力不能凌駕規則，強權不能剝奪人民決定未來的權利。

賴總統表示，樂見美中透過對話管理競爭，但他也指出，維護區域安全、和平與穩定，不但要正確理解歷史發展，絕不容許扭曲二戰歷史，也要尊重台灣人民生存權利，更要結合印太地區民主國家的共同力量，不讓區域和平穩定現狀被改變。

賴總統說，台灣持續推動國防改革，強化不對稱戰力，發展國防自主產業，讓半導體、資通訊與精密製造的優勢，轉化為守護國家的力量。

他強調，增加國防投資，不是為了挑釁，而是為了嚇阻戰爭；強化自我防衛，不是放棄對話，而是確保對話能在對等、尊嚴的基礎上進行。

府方人士表示，此次演說背景，是放在川習二會後政治情境下的脈絡，對於美中互動，賴總統清楚回應、表達了立場，可視為針對川習會後的態度展現。台灣對於美中互動的立場，是支持對話，也要和平，並尊重我國人民的自由選擇。

對照歷次國慶演說，2024年國慶，賴總統提到44次台灣、八次中華民國、二次中華民國台灣；2025年，提到51次台灣、二次中華民國、二次中華民國台灣；今年則提到42次台灣，二次中華民國，未提中華民國台灣。

府方人士對此表示，賴總統早在520就職演說時就已明確定調：台灣、中華民國台灣、中華民國都是人民生存、日常生活的地方，三個稱呼的含義是一致且包容的，皆代表著國人共同的家園。

另外在兩岸議題上，與賴總統過往重要談話相比，外界關注，此次國慶演說並未直接提及中華民國與中華人民共和國「互不隸屬」。府方人士解釋，講稿雖未直接提及，但通篇對中國喊話，實質上已深刻隱含互不隸屬含義，台灣不排斥與中國交流，但前提須「對等、尊嚴」。

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