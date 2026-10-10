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法律學霸變路霸？參加國慶升旗不唱國歌還違規停車 黃世杰：深切反省

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園市議員詹江村今（10）日於社群平台接獲民眾陳情並公布影片，指民進黨桃園市長參選人、法務部前次長黃世杰出席桃園市政府國慶升旗典禮，座車違規停放路口轉角。圖／翻攝詹江村臉書
桃園市議員詹江村今（10）日於社群平台接獲民眾陳情並公布影片，指民進黨桃園市長參選人、法務部前次長黃世杰出席桃園市政府國慶升旗典禮，座車違規停放路口轉角。圖／翻攝詹江村臉書

桃園市議員詹江村今（10）日於社群平台接獲民眾陳情並公布影片，指民進黨桃園市長參選人、法務部前次長黃世杰出席桃園市政府國慶升旗典禮，座車違規停放路口轉角。對此，黃世杰表示，臨停違規就是不對，他與競選團隊同仁都會深切反省，未來會更加注意。

張善政競辦發言人莊鎧毓表示，從民眾提供給畫面中清楚可見，黃世杰自宣布參選以來多次強調自己是「法律學霸」，如今卻遭揭露在國慶當天化身「轉角路霸」；至於出席市府國慶升旗，「來都來了」卻對國歌「開不了口」，也正如詹江村所質疑，所謂愛國情懷只是為了選舉「演起來」。

莊鎧毓指出，根據議員轉發民眾陳情的影片內容，黃世杰團隊車輛停放在路口轉彎處紅線上，起步時更未禮讓後方轉彎車輛，險些造成追撞。黃世杰過去曾批評桃園市交通執法「搶錢、沒有人情味」，如今團隊座車違規被民眾錄下並經由詹江村踢爆，身為曾任法務部次長的法律專業人士，更應以身作則，而非對交通法規採取雙重標準。

此外，莊鎧毓也提到，詹江村在公布影片時點出，黃世杰四年來首度出席市府國慶升旗典禮，時間點恰好落在市長選舉年，結果人在現場卻不開口唱國歌。國慶升旗是全民不分黨派慶祝中華民國生日的莊嚴時刻，黃世杰出席卻連基本的唱國歌儀式都不願意參與，黃世杰究竟是真心慶祝國慶，還是純粹為了選舉刻意曝光，市民都看在眼裡。

國慶 黃世杰 詹江村 桃園市選舉 2026九合一選舉 張善政

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