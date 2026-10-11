國慶升旗 南部首長交成績單、台東藍綠同框自拍

雲林以南五縣市長昨天分別主持任內最後一次國慶升旗，不分藍綠同祝中華民國生日快樂。嘉義市長黃敏惠直接點名藍白共同推舉的民眾黨市長參選人張啓楷接棒傳承，台東升旗典禮則出現藍綠縣長參選人同框自拍，為國慶平添選戰插曲。

高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴年底均兩屆任滿，昨出席任內最後一次國慶升旗典禮。

嘉義市今年升旗地點再選經國新城，黃敏惠指主要感念曾為這塊土地用心的榮民，讓國家更安定、更安全，百姓安居樂業，別具意義。致詞時她話鋒一轉，希望參選嘉義市長的立院顧問張啓楷當選後，能延續這個好的傳統。

台東縣國慶升旗以「向海啟航・璀璨臺東」為主題，吸引近兩千五百名鄉親參與，由縣長饒慶鈴帶唱國歌，藍綠縣長參選人吳秀華與陳瑩也出席，陳瑩還主動邀吳秀華、饒慶鈴及台東市長陳銘風等人自拍，成為典禮上罕見藍綠歡樂同框焦點。

陳其邁、黃偉哲細數施政成果，向市民交出成績單。陳其邁說，高雄的進步從不是一條簡單的道路，大家共同的目標是希望愈來愈好。他表示，市長任期終會結束，「我始終相信，夢想不在遠方，就在自己的家鄉，高雄是我們一生懸命的地方」。

黃偉哲則說，市民期待的鐵路地下化工程，第一階段即將通車，有助縫合鐵道兩側都市空間，台南正迎來城市發展的重要階段。

張麗善指每年國慶升旗看見雲林鄉親齊聚一堂，內心非常感動，希望大家認同中華民國，深入認識自己的國家，過去雲林縣是全台唯一沒有縣志的縣市，縣府歷經五年努力完成編纂，補上最後一塊拼圖，也找回雲林人的尊嚴。