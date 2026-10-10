韓國瑜批假民主真獨裁 許宇甄：藍委鼓掌、政院拒副署憲政陷僵局

立法院長韓國瑜今天說，賴清德總統執政若無法解決立法、行政兩院對立，恐被全世界認為是假民主，真獨裁。國民黨立法院黨團書記長許宇甄表示，在國慶大會現場聆聽韓國瑜致詞，尤其韓國瑜談及行政、立法僵局，語重心長地向賴總統、行政院長卓榮泰喊話，讓在場國民黨立委深感與我心有戚戚焉，紛紛起立鼓掌。

許宇甄說，這掌聲不只是對韓國瑜的肯定，更是對執政者長期漠視國會，放任憲政對立的強烈抗議。立法院三讀通過的法律，行政院拒絕副署，讓憲政運作陷入僵局。

許宇甄表示，行政權不能因為不滿國會決議，就把民主程序視為可以選擇遵守的規則；總統更不能一面高喊團結，一面主導行政、立法衝突持續惡化。

他說，韓國瑜沒有激烈言詞，卻道出最沉重警告。民主不是行政權說了算，國會更不是總統府的下屬機關，賴總統應立即出面促成朝野協商，正視憲政爭議，別讓國慶大會的團結口號，淪為對民主制度最大的諷刺。