快訊

AI加持的牛市沒長角？小型股疲態露餡 法興預測美股後市2情境

美對鴻海、台達、廣達發起337調查 學者指1癥結：短期影響有限

聽新聞
0:00 / 0:00

韓國瑜批假民主真獨裁 許宇甄：藍委鼓掌、政院拒副署憲政陷僵局

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院長韓國瑜（左）今在國慶大會上嗆行政院不副署，在觀禮台上與賴清德總統（右）同台，但少互動。記者曾原信／攝影
立法院長韓國瑜（左）今在國慶大會上嗆行政院不副署，在觀禮台上與賴清德總統（右）同台，但少互動。記者曾原信／攝影

立法院長韓國瑜今天說，賴清德總統執政若無法解決立法、行政兩院對立，恐被全世界認為是假民主，真獨裁國民黨立法院黨團書記長許宇甄表示，在國慶大會現場聆聽韓國瑜致詞，尤其韓國瑜談及行政、立法僵局，語重心長地向賴總統、行政院長卓榮泰喊話，讓在場國民黨立委深感與我心有戚戚焉，紛紛起立鼓掌。

許宇甄說，這掌聲不只是對韓國瑜的肯定，更是對執政者長期漠視國會，放任憲政對立的強烈抗議。立法院三讀通過的法律，行政院拒絕副署，讓憲政運作陷入僵局。

許宇甄表示，行政權不能因為不滿國會決議，就把民主程序視為可以選擇遵守的規則；總統更不能一面高喊團結，一面主導行政、立法衝突持續惡化。

他說，韓國瑜沒有激烈言詞，卻道出最沉重警告。民主不是行政權說了算，國會更不是總統府的下屬機關，賴總統應立即出面促成朝野協商，正視憲政爭議，別讓國慶大會的團結口號，淪為對民主制度最大的諷刺。

國慶 韓國瑜 許宇甄 國民黨 卓榮泰 賴清德

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

韓國瑜重批賴政府「假民主、真獨裁」 府方反擊：言行失態、貽笑國際

籲賴總統解決兩院對立 韓國瑜國慶許三願：別讓台灣被認為「假民主、真獨裁」

韓國瑜國慶點名政院不副署法案 李慧芝：憲政守護者被動防衛

韓國瑜國慶脫稿猛批賴總統、卓榮泰 沈伯洋：韓院長還是一樣妙語如珠

相關新聞

影／長達30分鐘！115年國慶煙火台東登場 1.9萬發點亮夜空

115年國慶煙火今晚8點在台東卑南溪出海口登場，睽違9年重返台東。今年以「世界的方舟：南島台灣」為主題，施放逾1萬9000發煙火，展演長達30分鐘，範圍橫跨500至600公尺，並在最後施放24吋巨型煙火，照亮台東夜空。

逾5萬人共賞！睽違9年國慶焰火重返台東 賴總統：讓世界看見台灣文化

睽違9年，國慶焰火今晚間再度移師台東，在海濱公園璀璨綻放，吸引逾5萬人共賞。以「世界的方舟：南島台灣」為主題，約30分鐘的焰火結合交響樂、南島音樂及原住民族文化，點亮太平洋岸夜空。總統賴清德出席晚會表示，台灣是南島語族的重要原鄉，將繼續航向世界、與世界同行；立法院長韓國瑜則盛讚台東自然景觀優美...

法律學霸變路霸？參加國慶升旗不唱國歌還違規停車 黃世杰：深切反省

桃園市議員詹江村今（10）日於社群平台接獲民眾陳情並公布影片，指民進黨桃園市長參選人、法務部前次長黃世杰出席桃園市政府國慶升旗典禮，座車違規停放路口轉角。對此，黃世杰表示，臨停違規就是不對，他與競選團隊同仁都會深切反省，未來會更加注意。

韓國瑜批假民主真獨裁 許宇甄：藍委鼓掌、政院拒副署憲政陷僵局

立法院長韓國瑜今天說，賴清德總統執政若無法解決立法、行政兩院對立，恐被全世界認為是假民主，真獨裁。國民黨立法院黨團書記長許宇甄表示，在國慶大會現場聆聽韓國瑜致詞，尤其韓國瑜談及行政、立法僵局，語重心長地向賴總統...

國慶酒會 恩史瓦帝三世大讚台灣美食「Very Nice」

外交部今天在台北賓館舉辦民國115年國慶酒會，賴清德總統陪同史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世品嘗台灣特色小吃，恩史瓦帝三世大讚台灣美食「Very Nice」，兩人以杏仁豆腐乾杯，致敬中史兩國友誼。

國慶談能源安全沒提核能…重啟腳步卻沒停？葉宗洸解讀賴清德能源布局

總統賴清德在國慶談話中指出，政府以穩定供電、能源安全及淨零轉型為目標，也會依科學證據、法定程序及安全標準，務實評估各種能源選項。雖然沒有點名正在為重啟做準備的核能，不過，清大原子科學院院長葉宗洸表示，國慶演說沒有特別提核能，但至少賴總統有強調能源安全，因此他並不覺得賴在演說中有刻意忽略核能的部分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。