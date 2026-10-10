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國慶酒會 恩史瓦帝三世大讚台灣美食「Very Nice」
外交部今天在台北賓館舉辦民國115年國慶酒會，賴清德總統陪同史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世品嘗台灣特色小吃，恩史瓦帝三世大讚台灣美食「Very Nice」，兩人以杏仁豆腐乾杯，致敬中史兩國友誼。
外交部長林佳龍提前抵達酒會會場，副總統蕭美琴5時29分左右抵達台北賓館，與美國在台協會台北辦事處處長處長谷立言、日本駐台代表片山和之等，一同參觀品嘗國慶酒會安排的台灣各色美食。
賴總統5時33分抵達會場，他先與國安會祕書長吳釗燮、林佳龍等，迎接恩史瓦帝三世與王妃抵達會場，賴總統陪同恩史瓦帝三世品嘗美食，他們抵達五燈獎豬腳滷肉飯攤位時，由於恩史瓦帝三世不吃豬肉，店家另外安排雞肉餐點，恩史瓦帝三世與賴總統也依童品嘗仙草奶凍、杏仁豆腐等甜品，史王稱讚台灣美食「Very Nice 」。
賴總統、蕭美琴與外賓共同觀賞九天民俗技藝團、泰雅原舞工坊表演，賴總統與恩史瓦帝三世交談時，比手畫腳，似乎對原住民服飾感到興趣。外交部統計今年酒會慶賀團外賓逾150人，另有駐台使節與眷屬72人。
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