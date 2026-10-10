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國慶酒會 恩史瓦帝三世大讚台灣美食「Very Nice」

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
外交部在台北賓館舉辦115年國慶酒會，賴清德總統陪同來訪的史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世品嘗會場的台灣特色小吃，恩史瓦帝三世頻頻稱讚「Very Nice」。記者潘俊宏／攝影
外交部在台北賓館舉辦115年國慶酒會，賴清德總統陪同來訪的史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世品嘗會場的台灣特色小吃，恩史瓦帝三世頻頻稱讚「Very Nice」。記者潘俊宏／攝影

外交部今天在台北賓館舉辦民國115年國慶酒會，賴清德總統陪同史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世品嘗台灣特色小吃，恩史瓦帝三世大讚台灣美食「Very Nice」，兩人以杏仁豆腐乾杯，致敬中史兩國友誼。

外交部長林佳龍提前抵達酒會會場，副總統蕭美琴5時29分左右抵達台北賓館，與美國在台協會台北辦事處處長處長谷立言、日本駐台代表片山和之等，一同參觀品嘗國慶酒會安排的台灣各色美食。

賴總統5時33分抵達會場，他先與國安會祕書長吳釗燮、林佳龍等，迎接恩史瓦帝三世與王妃抵達會場，賴總統陪同恩史瓦帝三世品嘗美食，他們抵達五燈獎豬腳滷肉飯攤位時，由於恩史瓦帝三世不吃豬肉，店家另外安排雞肉餐點，恩史瓦帝三世與賴總統也依童品嘗仙草奶凍、杏仁豆腐等甜品，史王稱讚台灣美食「Very Nice 」。

賴總統、蕭美琴與外賓共同觀賞九天民俗技藝團、泰雅原舞工坊表演，賴總統與恩史瓦帝三世交談時，比手畫腳，似乎對原住民服飾感到興趣。外交部統計今年酒會慶賀團外賓逾150人，另有駐台使節與眷屬72人。

外交部在台北賓館舉辦115年國慶酒會，副總統蕭美琴與AIT駐台北處長谷立言、日本駐台代表片山和之等駐台使節一起參觀及品嘗各攤位美食。記者潘俊宏／攝影
外交部在台北賓館舉辦115年國慶酒會，副總統蕭美琴與AIT駐台北處長谷立言、日本駐台代表片山和之等駐台使節一起參觀及品嘗各攤位美食。記者潘俊宏／攝影

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