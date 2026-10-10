快訊

AI加持的牛市沒長角？小型股疲態露餡 法興預測美股後市2情境

美對鴻海、台達、廣達發起337調查 學者指1癥結：短期影響有限

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統國慶演說 小笠原欣幸：走溫和路線、避免挑起爭議

中央社／ 東京10日專電
中華民國中樞暨各界慶祝115年國慶大會今天在總統府前舉行，賴清德總統以「台灣 山巔之城，地上的鹽，世上的光」為題發表演說。記者胡經周／攝影
中華民國中樞暨各界慶祝115年國慶大會今天在總統府前舉行，賴清德總統以「台灣 山巔之城，地上的鹽，世上的光」為題發表演說。記者胡經周／攝影

日本學者小笠原欣幸分析總統賴清德今年國慶演說。他認為，賴總統演說整體語調溫和，主要傳達以維持現狀為前提。相較過去兩年的國慶演說，今年不僅淡化中國威脅，也減少對國際情勢的論述，是一場平穩、沒有重大失誤，而且成功的國慶演說。

小笠原欣幸10日在臉書發文分析，與過去兩次國慶演說相比，賴總統今年對中國威脅僅輕輕帶過，也沒有特別論述歷史觀，只提及總統直接民選30週年。若單獨挑出國防及國際政治相關的用語，內容其實與過去兩次大致相同，但在論述順序及強調方式上存在微妙差異，可以看出試圖營造溫和形象。

他表示，這樣的差異，若與2024年直接表明「中華人民共和國與中華民國互不隸屬」的國慶演說相比，就顯得相當明顯。

小笠原欣幸分析稱，賴總統這次減少對國際情勢的論述，可能是意識到美國總統川普帶來的不確定性風險，因此選擇避免製造新的刺激因素。

他指出，這次演說另一個重點是強調經濟成長成果。賴總統再次提出今年經濟成長率有望超過11%、人均GDP將達4萬5332美元，幾乎是10年前兩倍的預測，並強調政府正致力於加薪、減稅及擴大社會福利。

小笠原欣幸指出，演說中具體列舉0至18歲每月5000元成長津貼、改善托育及職場環境、育兒家庭住宅政策、普發1萬元、調高老農津貼及國民年金、軍公教調薪，以及高齡者相關政策。這些措施都反映出經濟成長讓政府財政更有餘裕，而讓全民廣泛共享經濟成長成果的方向，基本上應該會受到多數民眾歡迎。

他進一步指出，過去談論台灣民主時，往往只會放在與中國威權主義對比的脈絡下，但賴總統這次提出的觀點是，「民主制度如果有能力解決問題、改善人民生活，就能形成抵抗威權主義侵蝕的力量」。

至於演說背後的政治考量，小笠原欣幸認為，賴總統可能意識到近期支持率正在回升，而年底地方選舉情勢也逐漸朝有利於執政黨民進黨的方向發展。

他表示，當然也可以批評這場演說盡是漂亮話，對解決現實中的朝野對立毫無幫助，但若從上述政治情勢的判斷來看，賴總統確實沒有必要刻意在國慶演說中挑起爭議。

小笠原欣幸認為，民進黨去年在大罷免攻防中採取強勢進攻策略，最終卻以失敗告終，可以說已從中汲取教訓。若從執政黨的政治策略角度來看，今年是一場平穩、沒有重大失誤，而且成功的國慶演說。

國慶 小笠原欣幸 賴清德

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

賴總統樂見美中對話 府方人士：破除疑美論、疑賴論

賴總統國慶演說三層意涵 川習會後談美中互動立場

國慶演說聚焦 賴總統回應美中對話「強化自我防衛非為挑釁」

賴總統國慶講話幾乎不提中華民國歷史 陸學者：挑釁意味非常濃

相關新聞

影／長達30分鐘！115年國慶煙火台東登場 1.9萬發點亮夜空

115年國慶煙火今晚8點在台東卑南溪出海口登場，睽違9年重返台東。今年以「世界的方舟：南島台灣」為主題，施放逾1萬9000發煙火，展演長達30分鐘，範圍橫跨500至600公尺，並在最後施放24吋巨型煙火，照亮台東夜空。

逾5萬人共賞！睽違9年國慶焰火重返台東 賴總統：讓世界看見台灣文化

睽違9年，國慶焰火今晚間再度移師台東，在海濱公園璀璨綻放，吸引逾5萬人共賞。以「世界的方舟：南島台灣」為主題，約30分鐘的焰火結合交響樂、南島音樂及原住民族文化，點亮太平洋岸夜空。總統賴清德出席晚會表示，台灣是南島語族的重要原鄉，將繼續航向世界、與世界同行；立法院長韓國瑜則盛讚台東自然景觀優美...

法律學霸變路霸？參加國慶升旗不唱國歌還違規停車 黃世杰：深切反省

桃園市議員詹江村今（10）日於社群平台接獲民眾陳情並公布影片，指民進黨桃園市長參選人、法務部前次長黃世杰出席桃園市政府國慶升旗典禮，座車違規停放路口轉角。對此，黃世杰表示，臨停違規就是不對，他與競選團隊同仁都會深切反省，未來會更加注意。

韓國瑜批假民主真獨裁 許宇甄：藍委鼓掌、政院拒副署憲政陷僵局

立法院長韓國瑜今天說，賴清德總統執政若無法解決立法、行政兩院對立，恐被全世界認為是假民主，真獨裁。國民黨立法院黨團書記長許宇甄表示，在國慶大會現場聆聽韓國瑜致詞，尤其韓國瑜談及行政、立法僵局，語重心長地向賴總統...

國慶酒會 恩史瓦帝三世大讚台灣美食「Very Nice」

外交部今天在台北賓館舉辦民國115年國慶酒會，賴清德總統陪同史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世品嘗台灣特色小吃，恩史瓦帝三世大讚台灣美食「Very Nice」，兩人以杏仁豆腐乾杯，致敬中史兩國友誼。

國慶談能源安全沒提核能…重啟腳步卻沒停？葉宗洸解讀賴清德能源布局

總統賴清德在國慶談話中指出，政府以穩定供電、能源安全及淨零轉型為目標，也會依科學證據、法定程序及安全標準，務實評估各種能源選項。雖然沒有點名正在為重啟做準備的核能，不過，清大原子科學院院長葉宗洸表示，國慶演說沒有特別提核能，但至少賴總統有強調能源安全，因此他並不覺得賴在演說中有刻意忽略核能的部分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。