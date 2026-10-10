賴總統國慶演說 小笠原欣幸：走溫和路線、避免挑起爭議

日本學者小笠原欣幸分析總統賴清德今年國慶演說。他認為，賴總統演說整體語調溫和，主要傳達以維持現狀為前提。相較過去兩年的國慶演說，今年不僅淡化中國威脅，也減少對國際情勢的論述，是一場平穩、沒有重大失誤，而且成功的國慶演說。

小笠原欣幸10日在臉書發文分析，與過去兩次國慶演說相比，賴總統今年對中國威脅僅輕輕帶過，也沒有特別論述歷史觀，只提及總統直接民選30週年。若單獨挑出國防及國際政治相關的用語，內容其實與過去兩次大致相同，但在論述順序及強調方式上存在微妙差異，可以看出試圖營造溫和形象。

他表示，這樣的差異，若與2024年直接表明「中華人民共和國與中華民國互不隸屬」的國慶演說相比，就顯得相當明顯。

小笠原欣幸分析稱，賴總統這次減少對國際情勢的論述，可能是意識到美國總統川普帶來的不確定性風險，因此選擇避免製造新的刺激因素。

他指出，這次演說另一個重點是強調經濟成長成果。賴總統再次提出今年經濟成長率有望超過11%、人均GDP將達4萬5332美元，幾乎是10年前兩倍的預測，並強調政府正致力於加薪、減稅及擴大社會福利。

小笠原欣幸指出，演說中具體列舉0至18歲每月5000元成長津貼、改善托育及職場環境、育兒家庭住宅政策、普發1萬元、調高老農津貼及國民年金、軍公教調薪，以及高齡者相關政策。這些措施都反映出經濟成長讓政府財政更有餘裕，而讓全民廣泛共享經濟成長成果的方向，基本上應該會受到多數民眾歡迎。

他進一步指出，過去談論台灣民主時，往往只會放在與中國威權主義對比的脈絡下，但賴總統這次提出的觀點是，「民主制度如果有能力解決問題、改善人民生活，就能形成抵抗威權主義侵蝕的力量」。

至於演說背後的政治考量，小笠原欣幸認為，賴總統可能意識到近期支持率正在回升，而年底地方選舉情勢也逐漸朝有利於執政黨民進黨的方向發展。

他表示，當然也可以批評這場演說盡是漂亮話，對解決現實中的朝野對立毫無幫助，但若從上述政治情勢的判斷來看，賴總統確實沒有必要刻意在國慶演說中挑起爭議。

小笠原欣幸認為，民進黨去年在大罷免攻防中採取強勢進攻策略，最終卻以失敗告終，可以說已從中汲取教訓。若從執政黨的政治策略角度來看，今年是一場平穩、沒有重大失誤，而且成功的國慶演說。