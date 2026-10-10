逾5萬人共賞！睽違9年國慶焰火重返台東 賴總統：讓世界看見台灣文化

睽違9年，國慶焰火今晚間再度移師台東，在海濱公園璀璨綻放，吸引逾5萬人共賞。以「世界的方舟：南島台灣」為主題，約30分鐘的焰火結合交響樂、南島音樂及原住民族文化，點亮太平洋岸夜空。總統賴清德出席晚會表示，台灣是南島語族的重要原鄉，將繼續航向世界、與世界同行；立法院長韓國瑜則盛讚台東自然景觀優美、民風樂觀，並感謝縣府團隊籌辦國慶盛事。

賴清德致詞指出，數千年前，原住民族祖先循著洋流與星辰，從台灣航向太平洋，串聯無數島嶼與南島語族文化。今天的台灣就像航行在太平洋上的方舟，承載多元族群文化與世代記憶，也將民主、和平與繁榮的希望帶到世界。他並以台東縣立兒童合唱團演唱〈手牽手〉為例，表示不同族群牽起彼此的手、不同文化共同航向未來，正是台灣重要的力量。

韓國瑜則以「天怎麼這麼藍，雲怎麼這麼白，樹怎麼這麼翠綠，人怎麼這麼可愛」形容台東，並分享在原住民經營的雜貨店看到幽默告示的趣事，稱讚台東民風直率、樂觀。他感謝縣長饒慶鈴及縣府團隊投入活動，並表示「人能進來，貨能出去，每一個城市都會發展起來」，期盼國慶活動帶動地方發展。

今年焰火施放地點位於台東市卑南溪出海口南岸，晚間天氣良好，各式焰火接連升空，與海岸夜色交織成璀璨景象。海濱公園、馬卡巴嗨公園、仁義南路堤防人行步道、馬亨亨大道及富岡漁港南方海堤等觀賞點，均擠滿賞焰火人潮，不少攝影愛好者也架起長鏡頭及三腳架，捕捉精彩瞬間。

活動下午3時起安排餐車市集及在地樂團演出，晚間由即將成真火舞團融合原住民族藝術與炸寒單元素帶來國慶大秀，再由台東縣立兒童合唱團暖場。焰火結束後，「南島派對」接力登場，沈文程、李英宏攜手089舞團演唱〈NINA來台東〉，葉璦菱演唱經典金曲，玖壹壹則與金崙部落青年會合作，讓現場氣氛持續升溫。

李姓台東市民表示，9年前國慶焰火遇上大雨，這次終於能好好欣賞，「今晚真的太美了，此生又多了一個難忘的回憶！」台北張姓遊客則說，先前曾為阿妹演唱會到台東，這次再度為國慶焰火造訪，依然沒有讓她失望。

睽違9年的國慶焰火重返台東，最大顆24吋焰火在卑南溪出海口上空綻放，璀璨光芒照亮夜空，吸引大批民眾駐足欣賞。記者余承翰／攝影

台東縣立兒童合唱團在國慶焰火晚會演唱，以純真童聲為晚會暖場，也呼應今年「世界的方舟：南島台灣」主題。記者尤聰光／攝影

總統賴清德（中）、立法院長韓國瑜（右）及台東縣長饒慶鈴（左）今晚共同啟動國慶焰火儀式，為睽違9年重返台東的國慶焰火揭開序幕。記者尤聰光／攝影

即將成真火舞團結合原住民族藝術及炸寒單元素，為台東國慶焰火晚會帶來精彩演出。記者尤聰光／攝影

睽違9年的國慶焰火10日晚間在台東卑南溪出海口璀璨綻放，繽紛焰火劃破夜空，與太平洋岸夜色交織成美麗景致，吸引大批民眾駐足欣賞，為國慶夜留下難忘回憶。記者余承翰／攝影