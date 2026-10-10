影／長達30分鐘！115年國慶煙火台東登場 1.9萬發點亮夜空

115年國慶煙火今晚8點在台東卑南溪出海口登場，睽違9年重返台東。今年以「世界的方舟：南島台灣」為主題，施放逾1萬9000發煙火，展演長達30分鐘，範圍橫跨500至600公尺，並在最後施放24吋巨型煙火，照亮台東夜空。

今年煙火結合南島文化與在地特色，由台東出身的金曲歌后阿爆擔任音樂總監，融合原住民族音樂與交響樂，搭配台北市立交響樂團附設青年管弦樂團現場演奏，呈現視覺與聽覺饗宴。

115年國慶煙火今晚在台東卑南溪出海口登場睽違9年重返台東。今年以「世界的方舟：南島台灣」為主題，施放逾1萬9000發煙火，展演長達30分鐘，照亮東海岸的夜空。記者余承翰／攝影

115年國慶煙火今晚在台東卑南溪出海口登場睽違9年重返台東。今年以「世界的方舟：南島台灣」為主題，施放逾1萬9000發煙火，展演長達30分鐘，照亮東海岸的夜空。記者余承翰／攝影

115年第一國慶煙火今晚在台東卑南溪出海口登場睽違9年重返台東。今年以「世界的方舟：南島台灣」為主題，施放逾1萬9000發煙火，展演長達30分鐘，照亮東海岸的夜空。記者余承翰／攝影

115年國慶煙火今晚在台東卑南溪出海口登場睽違9年重返台東。今年以「世界的方舟：南島台灣」為主題，施放逾1萬9000發煙火，展演長達30分鐘，照亮東海岸的夜空。記者余承翰／攝影

115年國慶煙火今晚在台東卑南溪出海口登場睽違9年重返台東。今年以「世界的方舟：南島台灣」為主題，施放逾1萬9000發煙火，展演長達30分鐘，照亮東海岸的夜空。記者余承翰／攝影

115年國慶煙火今晚在台東卑南溪出海口登場睽違9年重返台東。今年以「世界的方舟：南島台灣」為主題，施放逾1萬9000發煙火，展演長達30分鐘，照亮東海岸的夜空。記者余承翰／攝影

115年國慶煙火今晚在台東卑南溪出海口登場睽違9年重返台東。今年以「世界的方舟：南島台灣」為主題，施放逾1萬9000發煙火，展演長達30分鐘，照亮東海岸的夜空。記者余承翰／攝影