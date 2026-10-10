【即時短評】綠營過雙十 清朝的官過明朝的節

雙十國慶對民進黨而言，恐怕是一個最難自圓其說的節日，既尷尬、勉強又為難。一個極力淡化中華民國歷史、抹去中華民國的「中國內涵與元素」，卻又必須依附中華民國憲政體制取得統治正當性的政黨，究竟是在慶祝哪一國的生日？

無怪乎，有論者竟謂雙十是「台灣生日」。近年來每逢總統國慶演說，外界總是要計算「台灣」出現幾次、「中華民國」出現幾次、「中華民國台灣」又出現幾次。替講者斤斤計較、字斟句酌，竟成了檢驗中華民國尚存多少「存在感」的一項指標。統計這次賴總統國慶講話，「台灣」出現四十二次、「中華民國」僅出現二次，沒有提及「中華民國台灣」。

民進黨一九九九年通過「台灣前途決議文」，主張「台灣是主權獨立國家，依目前憲法稱為中華民國」。這套論述讓民進黨既不必放棄台獨理念，又能「借」中華民國的「殼」取得執政權（上市）。國號勉強沿用了、憲政體制延續了，總統也對著憲法宣誓就職了，唯獨歷史必須遺忘得一筆勾銷。需要對抗中共時，中華民國招牌成了好用的「臨時身分證」；需要鞏固台獨意識形態時，中華民國歷史卻又變成了「中國的事」。

雙十節紀念的是一九一一年的武昌起義，革命黨人推翻滿清帝制，促成中華民國於翌年元旦在南京成立。武昌位於湖北．南京位於江蘇，孫中山領導的革命與中華民國建國歷程，皆發生於中國大陸。倘若依民進黨的歷史邏輯，刻意切割「中華民國台灣」與大陸時期的歷史；彼時台灣尚在日本殖民統治之下，既非革命發生地，也非中華民國締造時統治的領土，那麼今日台灣究竟有何理由慶祝雙十？

尤其，賴總統在此次國慶講話中提及「絕不容許扭曲二戰歷史」，這可能是出於回應日前川習二會共同追憶二戰期間中美並肩抗敵的歷史，並針對中共的抗戰史觀而來。但去年抗戰勝利八十周年，他反覆使用的是「二戰終戰八十周年」；去年國慶演說，他談「二戰終戰八十周年」、談「侵略必敗、團結必勝」，卻非以中華民國抗戰、身為二戰戰勝國的史實出發。既醉心日本殖民，又處心積慮刪除中華民國歷史，究竟是誰「扭曲二戰歷史」？

民進黨的史觀，可以一路上溯清代時期、日殖時期，甚至將「日本殖民的貢獻」納入台灣的歷史脈絡；日本殖民統治可以成為台灣歷史的重要篇章，中華民國遷台前的歷史卻事不關己，反正是「前朝」的事。

在周星馳經典「九品芝麻官」裡有個大家耳熟能詳的橋段：「用明朝的劍斬清朝的官」；若眼下的這個國家「只是台灣」，民進黨過雙十，豈不成了「清朝的官過明朝的節」？

在唯有切斷中華民國歷史根源，才可證明「本土政權」正當性的思維下，「中華民國」成了政治拼裝品；國號與憲法沿用，歷史卻只算「中華民國台灣」的七十年。民進黨或許可以辯稱，台灣經過民主化，早已形成新的國家認同；然一個國家的歷史有不同階段，一味無視或否定自己不喜歡的部分，又如何解釋政權延續的合法性從何而來？

民進黨不能一面享用中華民國的憲政制度，卻一面否認其歷史的連續性；否則，每年十月十日的盛大慶典，終究只是「借用別人生日來慶祝自己的政治意圖」。所謂「台灣是主權獨立國家、只是目前的國慶是十月十日」說法，不論是對「中華民國」還是「台灣」，都堪稱最荒謬的事。