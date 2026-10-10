雙十國慶 瑞士代表：民主台灣雖小對世界承諾無比巨大

駐瑞士代表處9日舉辦國慶酒會，由駐瑞士代表王思為主持，瑞士國會議員、聯邦與邦政府官員、地方政要、友邦及友好國家駐瑞士官員、僑胞及瑞士各界重要人士共近200位賓客出席。王思為強調，民主台灣雖小，但對世界的承諾無比巨大。

旅居瑞士音樂家呂美宜演奏著有「台灣拉赫曼尼諾夫」，還有「台灣國民樂派第一人」之稱的作曲家蕭泰然的作品，展現台灣音樂的魅力，現場貴賓沉浸在悠揚樂聲中，並為台灣獻上生日祝福。

王思為致詞表示，在全球局勢快速轉變的當下，海洋島國的台灣必須打造強韌經濟，同時保有自由民主的靈魂，「開放」價值深植在我們的血液中，台灣是民主國家絕對可靠的夥伴。人類社會已然站在AI人工智慧革命的曙光黎明前，台灣憑藉堅實強韌的科技實力備受國際矚目；AI不只是對未來的承諾，而是現在所有產業的骨幹，結合瑞士傳奇般的創新精神與對卓越的追求，台瑞兩國是最自然的合作夥伴，我們將完整彼此，並聯手定義未來。

王思為強調，民主台灣雖小，但對世界的承諾無比巨大，如同強大的洋流在海面下靜靜流動，安靜、持續，且勢不可擋，成就自由民主的永續發展；最後也感謝，瑞士及國際好友們長期以來對台堅定支持，並在國際場域為台灣發聲。

伯恩副市長兼安全、環境及能源主委Alec vonGraffenried致詞時細數台灣30年來從戒嚴威權走向民主化的艱辛歷程，並在1996年舉行總統直選，人民投下神聖的一票。他強調，民主非天上掉下來的，台灣人民的勇氣爭取自由民主令人敬佩，如林肯所說的民有、民治、民享的理想，瑞士應更加勇敢與民主夥伴的台灣並肩合作，邁向互惠共榮的未來。

賓客品嘗來自台灣卻驚豔世界的威士忌滋味，悠揚原音與台灣味蕾為今年瑞士的台灣國慶酒會增添光彩。所有嘉賓共同祝福台灣人民安居樂業，國運民主昌盛。