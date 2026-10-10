國慶談能源安全沒提核能…重啟腳步卻沒停？葉宗洸解讀賴清德能源布局

總統賴清德在國慶談話中指出，政府以穩定供電、能源安全及淨零轉型為目標，也會依科學證據、法定程序及安全標準，務實評估各種能源選項。雖然沒有點名正在為重啟做準備的核能，不過，清大原子科學院院長葉宗洸表示，國慶演說沒有特別提核能，但至少賴總統有強調能源安全，因此他並不覺得賴在演說中有刻意忽略核能的部分。

葉宗洸指出，去年台灣核電歸零，今年1至8月火力發電占比高達85.7％，其中，天然氣發電占比已達50.8％，火力發電的燃料包括天然氣、煤、燃油都來自於進口，發電高度依賴進口燃料就有高度風險，近年的俄烏戰爭及美伊戰爭對燃料進口影響程度很明顯。

葉宗洸表示，總統國慶演說強調能源安全，是比較保守的說法，但政府相關單位對核電重啟目前看來其實是有積極地在進行，包括核安會日前核定台電提交的核三廠再運轉計畫，國科會也有經費支持新式核能研究，只不過賴總統在演說中沒有點明也沒有細項，綜合前後有關能源的說法，他並不覺得賴總統有要刻意忽略核電。

賴清德提到的小水力及深層地熱，前者是發電量非常小，後者是緩不濟急，葉宗洸說，若從實務上去看現在政府在做的事，他認為賴總統應該是有務實地在考量國家能源供給及能源安全。