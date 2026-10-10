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國慶酒會登場 史瓦帝尼國王以杏仁豆腐向賴總統「乾杯」致友誼

中央社／ 台北10日電
中華民國115年國慶酒會10日晚間在台北賓館舉行，總統賴清德（前右）、非洲友邦史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）（前左2）一同逛特色美食攤位，品嚐嫩仙草奶凍等。中央社
中華民國115年國慶酒會10日晚間在台北賓館舉行，總統賴清德（前右）、非洲友邦史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）（前左2）一同逛特色美食攤位，品嚐嫩仙草奶凍等。中央社

國慶酒會今天晚間在台北賓館登場，今年有超過220位外賓及駐台使節代表出席，外交部安排多家台灣特色小吃擺攤，史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世以杏仁豆腐向總統「乾杯」，並表示「致友誼」。

雙十國慶酒會晚間在台北賓館登場，賴總統、外交部長林佳龍等陪同恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）訪團出席，一同逛特色美食攤位，恩史瓦帝三世以甜品杏仁豆腐與總統「乾杯」、表示「致友誼」，並品嚐嫩仙草奶凍與雞肉飯等美食。

副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰，外交部政次吳志中、陳明祺陪同美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）、歐洲經貿辦事處長谷力哲（Lutz Güllner）、日本台灣交流協會代表片山和之及使節團團長暨聖露西亞大使路易斯（Robert KennedyLewis）等多國駐台使節代表與會。

今年國慶酒會以「高山海浪，壯闊台灣」為核心意象，呈現台灣多山、四面環海的自然地景及多元文化與豐富資源，凸顯台灣社會所珍視的多元價值與民主精神。

特色美食攤位部分，外交部今年邀請發源於新北三重的「五燈獎」，現場準備控肉飯、腿庫飯和雞肉飯；連續3年獲得米其林必比登推薦的「心潮飯店」，帶來創意料理三杯雞飯捲、焰香鴨肉羹等；飄香迪化街一甲子的「林貞粿行」則以芋粿巧、紅龜粿、草仔粿展現台灣米食文化。

點心部分，來自南投的「魚刺人雞蛋糕」將魚池紅茶帶進料理；春美冰菓室端上杏仁豆腐、芋頭牛奶冰、珍珠奶茶冰以及嫩仙草奶凍等。此外，源自雙溪與金瓜石茶農世家創立的「S.C Lab仃杉茶酒」，以鐵觀音、東方美人茶和花茶為基底釀造茶酒，結合成為氣泡飲，讓各國外賓喝到台灣茶的新風味。

外交部另邀請「九天民俗技藝團」、「泰雅原舞工坊」及「台北香頌管弦樂團」現場演出，首度將泰雅族的悠揚吟唱與肢體律動，結合民間傳統鼓藝激盪出澎湃火花。

根據外交部統計，今年各國重要外賓共計約228人，包括慶賀團外賓156人，友邦與非邦交國家的駐台官員（含配偶）72人；今年國慶外賓慶賀團計6團156人，友邦有1個國賓層級訪團，為史王恩史瓦帝三世訪團；另外，美國印第安那州副州長貝克威斯訪團等友好國家政要。

115年國慶酒會10日在台北賓館舉行，總統賴清德（前左4）、副總統蕭美琴（前左5）、行政院長卓榮泰（左1）與史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）（前左3）一同欣賞表演節目。中央社
115年國慶酒會10日在台北賓館舉行，總統賴清德（前左4）、副總統蕭美琴（前左5）、行政院長卓榮泰（左1）與史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）（前左3）一同欣賞表演節目。中央社

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