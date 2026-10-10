駐葡處國慶酒會融合雙邊文化 國會副議長盼在台設處

駐葡萄牙代表處8日晚間舉辦115年國慶酒會，葡萄牙國會副議長薩萊瓦（Rodrigo Saraiva）出席，再次呼籲於台灣設立辦事處，將對台友好轉化為具體行動，深化雙邊關係。

駐葡萄牙代表張亞光主持酒會，葡國跨黨派國會議員、政府官員、外交團、學界、商界、媒體、文化界及僑界人士約百人出席。

張亞光致詞時表示，今年適逢台灣首次總統直選30週年及葡萄牙民主憲法制定50週年，兩國雖有不同的民主發展歷程，卻同樣珍視民主自由；過去一年雙方交流頗有進展，期待未來持續拓展在科學研究、海洋科技及經貿投資等領域的合作。

她說，台灣憑藉半導體、人工智慧（AI）及先進製造等科技實力，已成為全球可信賴的合作夥伴，台灣海峽和平穩定攸關全球航運、供應鏈及國際安全。

她也指出，聯合國大會第2758號決議並未提及台灣，不能被曲解為排除台灣參與國際事務的依據，歐盟及歐洲議會也支持台灣有意義參與國際組織。

薩萊瓦所屬的自由倡議黨（IL）去年提出友台決議案，建議政府在台設立代表機構，薩萊瓦也連署支持。

駐葡萄牙代表處轉述，薩萊瓦致詞時，肯定台灣的民主與科技成就，稱台灣為全球重要供應鏈不可或缺的夥伴，台海和平穩定也直接影響歐洲安全與繁榮。

他呼籲葡萄牙將對台友好轉化為具體政策：「台灣已在里斯本設有代表處，現在也該是葡萄牙進駐台北的時候了。」

葡萄牙前經濟部長、葡萄牙水泥公司（CIMPOR）策略諮詢委員會副主席芮斯（Pedro Reis）說，葡萄牙在機場等基礎設施和房地產領域具有投資商機，鼓勵台灣政府相關部門及企業積極探索合作機會。台灣水泥企業集團收購葡萄牙水泥公司，是台灣企業在當地的重要投資案例。

今年酒會邀請葡萄牙北部米尼奧（Minho）地區民俗團體表演傳統地方特色歌舞，並展示旅葡台灣藝術家張郡婷（Milla Chang）以水墨技法描繪杜羅（Douro）河谷葡萄園風光的作品。

酒會上播放國慶影片「國家的相簿」和介紹台歐關係的Taiwan Connects系列影片，並有噶瑪蘭威士忌供品飲，讓賓客從不同面向認識台灣。

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