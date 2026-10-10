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為國慶獻禮！陳逢顯手雕1公釐黃金「和平鴿」祝福

中央社／ 新北10日電
陳逢顯毫芒雕刻博物館慶祝國慶日，10日發表新作品黃金「和平鴿」，大小僅約1公釐，鴿嘴還銜著象徵和平的橄欖枝。圖／陳逢顯毫芒雕刻館提供（中央社）
陳逢顯毫芒雕刻博物館慶祝國慶日，10日發表新作品黃金「和平鴿」，大小僅約1公釐，鴿嘴還銜著象徵和平的橄欖枝。圖／陳逢顯毫芒雕刻館提供（中央社）

陳逢顯毫芒雕刻博物館為慶祝國慶，今天發表新作品黃金和平鴿」，大小僅約1公釐。陳逢顯表示，鴿子象徵和平，橄欖枝代表和解、希望。作品期盼世界沒有戰爭，永遠和平與自由。

陳逢顯毫芒雕刻博物館今天發布新聞稿表示，「和平鴿」以黃金為創作媒材，歷經3個月，純手工毫芒雕刻技法完成。創作初衷，是希望透過毫芒藝術傳達最簡單卻也是全世界共同的願望。

新聞稿指出，在顯微放大後，黃金鴿的頭部、身軀、翅膀、雙腳及嘴部造型清晰可見，鴿嘴還銜著象徵和平的橄欖枝，將「和平」的願望濃縮在1公釐的黃金世界。

陳逢顯告訴中央社記者，適逢國慶日，創作將作品縮小至僅1公釐，不只是技術上的挑戰，更是他以藝術向世界發出的和平訊息。一般觀眾直接觀看，只能看到微小的金色物體，必須透過高倍放大鏡設備，才能真正看見鴿子的完整造型與細微結構。

投入毫芒雕刻藝術創作45年的陳逢顯說，在木、竹、石、紙、米粒、針尖、金屬、黃金等媒材創作，黃金雖珍貴，但價值不只是黃金本身，而是藝術家投入的時間、精神與生命，與對「和平」的深刻期待。

慶祝國慶日，陳逢顯毫芒雕刻博物館10日發表新作品黃金「和平鴿」，大小僅約1公釐，期盼世界沒有戰爭，永遠和平與自由。圖／陳逢顯毫芒雕刻館提供（中央社）
慶祝國慶日，陳逢顯毫芒雕刻博物館10日發表新作品黃金「和平鴿」，大小僅約1公釐，期盼世界沒有戰爭，永遠和平與自由。圖／陳逢顯毫芒雕刻館提供（中央社）

國慶 黃金 和平

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