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駐匈牙利代表處國慶酒會 王翼龍：台匈共同追求民主價值

中央社／ 布拉格11日專電

匈牙利代表處於8日舉辦國慶酒會，吸引200多位貴賓出席。駐匈牙利代表王翼龍表示，今年1至8月，台匈雙邊貿易額成長逾230%，而匈牙利也是台灣在歐盟國家中的第4大投資市場。此外，1956年中華民國曾聲援匈牙利革命，彰顯台匈人民追求民主的共同價值。

駐匈牙利代表處新聞稿指出，代表處8日晚間在布達佩斯多瑙河畔旁的「傳統博物館」（HeritageHouse）舉辦國慶酒會。代表處秘書范瀚清獨唱中華民國國歌，另邀請台北愛樂室內合唱團副指揮謝斯韻帶領「布達佩斯學院合唱團」（Budapest AcademicChoral Society）演唱匈牙利國歌與台灣經典民謠「望春風」。

王翼龍致詞表示，台匈兩國在歷史上有著深厚連結。1956年中華民國曾聲援匈牙利革命，兩國人民相互展現同理心及團結力。今年適逢我國1996年實施民主直選30週年，彰顯台匈人民追求民主的共同價值，更具意義。

王翼龍表示，今年也適逢匈牙利革命70週年，相關歷史特展「團結與戰略：台灣與1956年匈牙利革命及獨立戰爭」已於1日在「中歐大學民主研究所」（CEU Democracy Institute）正式開幕，並將展至12月15日，誠摯邀請各界友人前往參觀。

談及台匈經貿交流，王翼龍指出，今年1至8月，台匈雙邊貿易額成長超過 230%，匈牙利是台灣在歐盟國家中的第4大投資市場。自4月匈牙利國會大選後，台商詢問市場的頻繁度大增，更有多個經貿團訪問匈牙利，也有台商已決定投資或擴廠。

王翼龍表示，台商投資具有創造在地就業、與匈國企業合作、深植匈國供應鏈的特色，與匈牙利新政府尋求多元及高附加價值的外資需求一拍即合。在文化方面，過去一年台匈藝文交流成果豐碩。王翼龍舉例，從布達佩斯經典電影馬拉松放映台灣電影、路德維希美術館（Ludwig Museum）舉行台灣當代藝術展，到邀請知名編舞家何曉玫率團演出，成功將台灣美學帶給匈牙利觀眾。

此外，台灣風味也受到匈牙利人歡迎。匈牙利在地咖啡品牌 Cafe Frei近期推出「台灣南瓜香料抹茶拿鐵」，展現融合不同文化的創意思維。國慶酒會現場精心準備台灣造型鳳梨酥與噶瑪蘭威士忌，帶領賓客從美食認識台灣風情。

國慶 匈牙利

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