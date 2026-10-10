從山巔之城到世上的光 學者解析賴總統國慶談話三大願景

賴清德總統10日以《山巔之城，地上的鹽，世上的光》為題，發表國慶演說。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元分析指，這個標題引用馬太福音內容，做了一個借喻和破題，表達對國家未來的願景。

葉耀元表示，「山巔之城」談的是民主治理的概念。人民就是住在城裡的人，國家要好、城堡要好堅固，城裡面的人自然要被照顧好。賴總統以「山巔之城」為題，便是表達希望透過民主治理，包括經濟成長、社會福利、住宅政策、育兒支持、能源安全等，建設我們的國家。

例如針對少子化，推動0-18歲成長津貼；針對社會福利，規劃明年普發一萬；針對經濟發展，要推動核心戰略產業；針對能源安全，則在不排除任何能源前提下，開展更多可能性。

葉耀元指出，「地上的鹽」談及台灣如何在印太安全區域中，透過強化不對稱戰力、強化國防自主、全民防衛韌性等，扮演穩定的力量，並讓「地上的鹽」被世界看見，更讓世界理解台灣的重要性。

葉耀元說，「世上的光」是強調台灣將透過在半導體、AI科技的優勢，實際去貢獻世界，達到國際關係理論中常講的「相互依賴性」（Interdependence），成為照亮世界的光，也讓世界更關心台灣。

此外，葉耀元也分析賴總統國慶文稿三重點。第一，從台灣的民主經驗出發。從過去談民主價值，現在則提升到向世界展現「台灣民主治理的實際成果」。

第二，從台灣的韌性出發。強調台灣強化防衛韌性並非引戰，而是希望遏阻中國、維持和平，並且重申台灣不是不願意跟中國對話，而是必須以對等、尊嚴為前提。

第三，展現台灣對地緣政治局勢的態度。面對川習會，總統談話展現台灣對川習會的基礎態度：樂見美中透過對話來管理競爭、要正確理解歷史的發展、不容許扭曲二戰歷史、尊重台灣人民生存的權利。

葉耀元說，事實上，賴總統談話展現台灣的高度，透過民主治理、防衛韌性、國際地緣政治重要位置等面向，把第一島鏈國家包括日本、韓國、菲律賓串在一起，一方面展現台灣要與理念相近區域盟友共同維護印太戰略區安全的目標，另一方面則說明台灣會如何貢獻世界。

葉耀元認為，賴總統的談話，把台灣的格局又再拉得更大，是很棒的論述發展。