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賴總統稱能源選項無意識形態 洪毓祥：為年底公投預留政治空間

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨立委洪毓祥。聯合報系資料照
民眾黨立委洪毓祥。聯合報系資料照

今天是中華民國115年國慶賴清德總統在國慶大會談話中指出，能源政策不能建立在口號上，必須建立在安全、專業和責任上；不為意識形態排除選項，也不會為短期利益犧牲世代永續。對此，民眾黨立院黨團幹事長洪毓祥表示，這與民進黨過去堅持的「非核家園」有很大轉變，賴總統的說法，很難不讓人聯想到是在為年底公投預留政治空間。

洪毓祥表示，賴總統一番話有明顯「替年底核電公投拆彈」的意味，演說中特別強調「不為意識形態排除選項」、「務實評估各種能源選項」，這其實已經跟民進黨過去堅持的非核家園論述出現很大的轉變。

洪毓祥質疑，如果今天終於承認能源政策應該回歸科學、專業與供電需求，那為什麼要拖到現在？過去在野黨主張核能也是能源選項時，被民進黨貼上「擁核」、「走回頭路」的標籤；現在AI產業用電需求增加、供電與能源安全壓力浮現，政府才開始改口說「不排除任何選項」。

洪毓祥說，更何況，11月28日就要進行「廢除非核家園」公投，而核三再運轉也已經進入核安會實質審查，9月已完成再運轉計畫審查、持續現場查證。賴總統現在的說法，很難不讓人聯想到是在為年底公投預留政治空間。

洪毓祥表示，能源政策不應該為了選舉才轉彎。既然總統都說「不為意識形態排除選項」，那就請政府說清楚：安全無虞的核能，到底是不是台灣的穩定供電必要項目，而不是一到選舉才務實；能源政策需要的是長期戰略，不是選前拆彈。

國慶 賴清德 洪毓祥 能源 非核家園 公投

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