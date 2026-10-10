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批賴總統國慶談話 國台辦強調：一中原則屬二戰後國際秩序

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／北京即時報導
國台辦發言人張晗。記者陳湘瑾／攝影
國台辦發言人張晗。記者陳湘瑾／攝影

賴清德總統今天發表任內第三次國慶講話，國台辦對此回應，賴清德的講話是渲染大陸威脅，「民主對抗威權」是虛假敘事，並強調「一個中國」原則是二戰後國際秩序的重要組成部分，要堅決打擊台獨分裂勢力。

賴總統在今天早上的國慶演說中表示，中國持續以軍事與灰色地帶行動施壓，企圖改變台海現狀。面對威權擴張，台灣的堅持，不只關乎自己的生存，也關乎國際社會是否仍然相信：武力不能凌駕規則，強權不能剝奪人民決定未來的權利。

國台辦今天傍晚發布「答記者問」，大陸國務院台辦發言人張晗答問表示，賴清德的講話，罔顧事實、顛倒是非，誤導民眾、用心叵測，是其作為務實台獨工作者的本色表演。

她表示，賴清德在講話中頑固抱持台獨分裂思維，渲染大陸威脅，鼓吹民主對抗威權虛假敘事，妄圖以武謀獨、倚外謀獨，挑動兩岸對立對抗，破壞台海和平穩定。

在二戰史觀方面，去年大陸國台辦發言人陳斌華的回應中提到，賴清德的講話扭曲二戰歷史和聯大第2758號決議，今年張晗則表示，一個中國原則是二戰後國際秩序的重要組成部分。

張晗稱，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，這是真正的台海現狀。一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，也是二戰後國際秩序的重要組成部分。台灣的前途只能也必須由包括台灣同胞在內的全體中國人民共同決定。

她表示，我們將堅持一個中國原則和九二共識，廣泛團結台灣各界同胞，堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定。我們將秉持兩岸一家親理念，深化兩岸交流合作，推動兩岸關係和平發展、融合發展，推進祖國統一大業和民族復興偉業。

國慶 國台辦 賴清德

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