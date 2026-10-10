控賴政府帶頭搞分裂 陳清龍：盼虛心聆聽韓國瑜國慶演說的逆耳忠言

今天是雙十國慶，針對賴清德總統的國慶演說，民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，過去兩年多來，帶頭把台灣搞得四分五裂的，正是賴總統及民進黨政府。希望賴總統放下政黨成見，虛心聆聽立法院長韓國瑜的國慶演說，尊重民主的監督與制衡。

陳清龍表示，賴總統在演說中大談經濟成長，但這些成績，是百工百業、每一位辛苦打拚的人民努力出來的，不需要賴總統出來收割。更何況，成長的果實集中在AI與半導體，傳統產業苦哈哈、薪資追不上物價，多數上班族根本無感。人民早就受夠了空話治國，要的是實實在在的生活改善。

陳清龍指出，賴總統說，「政黨可以競爭，意見可以不同，但我們立足的臺灣，不應因此被分割」。但過去兩年多來，從帶頭發動大罷免，到立法院三讀通過的法律拒絕公布，把台灣搞得四分五裂的，不正是賴總統以及其所領導的民進黨政府嗎？

陳清龍說，今天，韓國瑜在國慶大典上苦口婆心地直言，台灣的民主絕對不能被世界認為是「假民主、真獨裁」。希望賴總統放下政黨成見，虛心聆聽這番逆耳忠言，尊重國會、尊重民主的監督與制衡。