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國慶交管文宣出包！志航基地圖示放共機「殲-10」 公路局火速致歉

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國慶交管文宣出包！志航基地圖示放共機「殲十」 公路局火速撤換致歉

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
公路局最初版文宣，以共機標註志航基地，引發爭議。圖／截自公路局新聞稿頁面
公路局最初版文宣，以共機標註志航基地，引發爭議。圖／截自公路局新聞稿頁面

雙十焰火晚間將在台東登場，公路局事先PO出今年國慶焰火交通管制圖，但眼尖網友卻發現，志航基地圖示竟放上中國軍機「殲十」，引發爭議。時機敏感，圖示更讓人容易有聯想解讀，公路局得知後立刻撤下，並致歉，強調往後會更加注意。

國慶焰火在台東，公路局日前公布省道公路交通管制圖，卻被抓包，圖片上方台東志航基地的圖示，竟放上中國軍機「殲十」。

事後，公路局緊急撤下文宣，並刪除志航基地標示後重新上傳。

公路局表示，因應國慶焰火活動交通疏導，南分局發佈新聞稿，提醒用路人參加活動時需注意之交管措施。今天中午11時18分左右，發現圖卡有誤後，隨即撤下，並於20分鐘後重新發佈新的國慶煙火交通疏導及替代路線圖卡。

公路局指出，相關疏運資訊主要是為了讓民眾在國慶煙火活動期間掌握道路交通及活動周邊動線，後續製作圖卡時，會更加注意圖卡選用及內容細節，避免類似錯置情形再次發生。

公路局火速修改，將志航基地標示移除。圖／截自公路局新聞稿頁面
公路局火速修改，將志航基地標示移除。圖／截自公路局新聞稿頁面

國慶 雙十節 國慶焰火 台東志航基地 共軍 中共

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