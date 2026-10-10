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「山巔之城莫忘山腳人民」 鄭麗文籲賴總統勿親手關上和平之門

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
今天是雙十國慶，高雄左營果貿社區舉行國慶升旗典禮，國民黨主席鄭麗文出席。記者劉學聖／攝影
今天是雙十國慶，高雄左營果貿社區舉行國慶升旗典禮，國民黨主席鄭麗文出席。記者劉學聖／攝影

針對賴清德總統115年國慶演說，國民黨主席鄭麗文透過新聞稿表示，國慶是屬於全體國人的日子，不分黨派、不論立場，都應共同祝福中華民國國運昌隆。賴總統提出打造「山巔之城」的願景，期許台灣成為民主、繁榮與和平的典範，這樣的理想值得共同追求。國家的偉大，不在於領導人會描繪壯麗的願景，而在於他能否以謙卑的態度，帶領不同立場的人民共同實現。

鄭麗文表示，賴總統說「山巔之城」的城門要向世界自由開放，但不能忽略國內仍有許多不同的聲音。民主的珍貴，不在於所有人都支持總統，而在於反對總統的人，同樣受到尊重。一個總統的格局，不在於他築起多少高牆，而在於他願意為多少不同意見的人打開門。如果城門向世界敞開，卻對國內60%的人緊閉，再美麗的民主願景，也難以讓人民信服。

鄭麗文指出，立法院長韓國瑜今天在國慶大會上，語重心長地提醒賴總統，行政、立法兩院的對立不能無限延續，否則不僅傷害人民福祉，更可能動搖民主制度的公信力。韓國瑜呼籲透過衝突、妥協走向進步，這不只是對總統的提醒，也是所有政治人物應共同承擔的責任。她也呼籲賴總統主動邀集朝野一起坐下來談，針對憲政爭議、民生法案與國家重大政策展開實質對話。

鄭麗文進一步表示，賴總統以亮眼經濟數據描繪繁榮願景，但科技產業的成就，不應掩蓋傳統產業與基層家庭面臨的壓力。台灣需要的不只是經濟成長的高度，更是讓每一個人都能分享成果的厚度。山巔之城不能只有耀眼的天際線，更要讓山腳下的人民看得見希望。

鄭麗文表示，賴總統樂見美中透過對話管理競爭，這正說明即使存在重大戰略分歧，溝通仍是降低衝突風險的重要途徑。台海和平不能只有軍事嚇阻，也需要政治智慧與危機管理。對話不是為了保證每次都有結論，而是為了減少那些原本可以避免的危機。意識型態可以有界線，但和平不能沒有出路；唯有持續交流、增進理解，才能逐步累積善意，為和平創造更多可能。

鄭麗文強調，歷史留下的分歧，不應成為拒絕對話的理由。歷史不能重來，但未來可以選擇。和平從來不是一條容易的路，需要耐心、智慧，更需要領導人有超越眼前政治勝負的胸襟。路可以走得慢一點，問題可以談得久一點，但和平的門，不能由這一代親手關上。

鄭麗文最後表示，王侯螻蟻，畢竟成塵。權力終有交還的一天，掌聲也終有散去的時候。今日的朝野終有易位之時，眼前的政治恩怨也終將成為歷史，但領導人在關鍵時刻作出的選擇，卻可能影響幾個世代的命運。誠懇呼籲賴總統，放下不必要的政治成見，打開朝野對話的大門，也為兩岸和平保留一條可以繼續走下去的路。願留給下一代的，不是彼此隔絕的高牆，而是一座有門、有路、有和平希望的家園。

國慶 雙十節 鄭麗文 賴清德

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