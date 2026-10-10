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學者：賴總統以國際格局談川習會 鼓勵民眾具戰略信心

中央社／ 台北10日電
中華民國中樞暨各界慶祝115年國慶大會今天在總統府前舉行，賴清德總統以「台灣 山巔之城，地上的鹽，世上的光」為題發表演說。記者胡經周／攝影
中華民國中樞暨各界慶祝115年國慶大會今天在總統府前舉行，賴清德總統以「台灣 山巔之城，地上的鹽，世上的光」為題發表演說。記者胡經周／攝影

總統賴清德今天以「山巔之城」為題發表國慶演說，學者解析，山巔之城與美國建國典故高度連結，關乎民眾自決前途、團結等多面向意義；且賴總統以國際格局高度看待川習會，表達樂見美中對話管理競爭，鼓勵民眾要具有戰略信心，強調國家與主權不因大國交易就被出賣。

今天是雙十國慶，賴總統以「台灣 山巔之城，地上的鹽，世上的光」為題發表國慶演說。他表示，在戰爭與威權擴張、全球秩序快速變動的時代，台灣應勇敢自信打造「山巔之城」，這是他對國家未來的期許，也是台灣願意承擔的責任。

山巔之城源自新約聖經馬太福音第5章第14節耶穌對門徒說的話，「你們是世上的光。城造在山上，是不能隱藏的。」

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心主任林子立對記者表示，英國清教徒領袖溫斯洛普（JohnWinthrop）當年在航向美洲的途中，鼓舞移民者建立的新社區將成為一座「山巔之城」，美國前總統甘迺迪、雷根與歐巴馬都曾在重大演說用過山巔之城，用於塑造國家願景與凝聚向心力。

國策院研究院副院長郭育仁也認為，山巔之城在美國政治可說是特殊用語，賴總統此次使用在國慶演說，可知是非常強調台美間立國精神的連結，更是強調台灣與所有民主國家的連結。

林子立指出，台灣在40多年前開始發展半導體，且提早跟中國保持距離，才能在著重AI以及非紅供應鏈的此刻異軍突起、迎接AI爆發；如今西方政治普遍遇到民粹主義興起、經濟成長有限、債台高築等情形，而台灣在中國威嚇下，民主政治與經濟表現卻相較亮眼，因此賴總統引用山巔之城，是非常哲學性鼓舞民眾，信心是重要關鍵，台灣表現不輸任何民主國家。

對於區域和平面向，林子立說，賴總統清楚知道維持現狀是台灣人最大的共識，因此在面對軍事與灰色地帶行動施壓，決定以實力維護現狀不被打破，同時再以國際格局高度，表達樂見美中透過對話管理競爭，鼓勵民眾要具有戰略信心，因為國家與主權不會因為大國交易就被出賣。

郭育仁指出，山巔之城與美國建國典故高度連結，更有民眾自決前途、團結、不受武力威脅、向世界自由開放、護國群山共同努力等多面向意義，像是在新約聖經中，鹽代表純潔、美好，可解釋成彼此應和睦相處，也就是社會意見縱使不同，仍要團結不能分裂。

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元則說，賴總統談話重點包括展現民主治理成果、強化防衛韌性以遏阻中國並維持和平，以及表達對地緣政治的態度。

葉耀元表示，根據賴總統談話可明白，面對川習會，台灣樂見美中對話管理競爭，但須尊重台灣人民生存權利，此外是透過串聯日本、韓國、菲律賓等第一島鏈國家，展現台灣與理念相近夥伴共同維護印太安全的目標，也凸顯台灣的國際戰略地位。

台北市立大學全球戰略與民主韌性研究中心主任洪浦釗表示，賴總統談話是對中國宣示政治底線，以自我防衛維護和平，透過強化國防投資、不對稱戰力與全社會防衛韌性，提升嚇阻能力。

國慶 雙十節 賴清德

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