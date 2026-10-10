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解析賴總統國慶演說 國安官員：呈現與北京當局兩種不同格局

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
中華民國115年國慶大會，賴清德總統演說。記者林伯東／攝影
中華民國115年國慶大會，賴清德總統演說。記者林伯東／攝影

台灣展現決心，不讓威權侵蝕民主，不讓恐懼取代自由，以堅定而負責任的行動，守護台海與印太的和平穩定現狀。熟悉安全事務的資深官員說，賴總統國慶談話，呈現與北京當局兩種不同的格局，並展現擔綱負責任國際行為者的戰略高度與決心。

熟悉安全事務的資深官員表示，在有關台海區域安全以及中國問題上，賴總統以台灣作為一個近年來國力逐漸上升，信守區域和國際穩定責任者的角色，除了表達願意在對等尊嚴下與中國對話，更再次重申對維持現狀不受破壞的堅定立場，並將持續與國際社會共同努力。

官員說，這背後呈現的是一個更具實力、更有自信的台灣，一個信守國際義務和可以信賴合作的台灣，這全新的戰略高度和國際格局，在國際地緣政治充滿各種不確定的當下，具有三層重要的意義。

官員表示，首先是呈現與北京當局兩種不同的格局。台灣在上月成為全球第四大股市，更站穩全球高科技供應鏈不能或缺的關鍵角色，帶領一個在國際上具備實力的國家，賴總統必須用更高的國際格局，來定位台灣的國際存在，並且在這個基礎上發展國家，守護國民。

官員說，因此，在今年的國慶談話上，沒有沈重、強烈的敘述，賴總統立場清晰的把進入新階段的台灣定位在世界的格局裡，定位在一個自信、負責的崛起中的國家，一個民主與效率並不相違，發展和善盡國際責任並進的合作者。對照此刻的北京沈浸在「東升西降」的自我想像，但實際上帶來的卻是對人權，對國際規則的無視，具有中國特色的「大國崛起」卻是給自己人民和世界帶來不安和威脅，完全是兩種高度。

第二，二戰後確立的是人類自由與和平不容暴力剝奪。官員說，賴總統在國慶演說中提及，「中國持續以軍事與灰色地帶行動施壓，企圖改變台海現狀。面對威權擴張，台灣的堅持，不只關乎自己的生存，也關乎國際社會是否仍然相信：武力不能凌駕規則，強權不能剝奪人民決定未來的權利。」

官員表示，賴總統說明台灣致力於維持現狀的不受到來自中國的破壞，不僅是在於國家生存，更是對國際秩序與規則的信守，而國際規則的核心，正是二戰以後所建立，所有為了確保人類自由與和平不容以暴力和威逼剝奪的普世規範。

賴總統國慶談話中提及，樂見美中透過對話來管理競爭，降低衝突及戰爭的風險，但要維護區域的安全、和平與穩定，不但要正確理解歷史的發展，絕不容許扭曲二戰歷史，也要尊重台灣人民生存的權利。

官員說，賴總統談話，一方面支持所有降低風險的努力，期待北京能因此回到以規則為基礎的國際秩序軌道上，同時也點出北京一直以來，以扭曲二戰歷史，意圖顛覆既有國際規則與穩定現狀的單邊作為帶來的區域風險。

官員說，特別在北京假造歷史敘事作為搶奪國際法理與正當性的當下，作為一個現代民主國家，台灣的主權屬於國民全體，台灣的未來只有台灣人自己可以決定，而台灣人天賦的自由和民主權利，任何人都沒有權利可以剝奪。

官員表示，第三，展現負責任國際行為者的戰略高度與決心。在地緣政經與安全情勢的牽一髮動全身，及近來中國在島鏈間全面性的擴張施壓，賴總統的談話更代表台灣作為負責任行為者，擔綱與友盟共同形成有效嚇阻、確保台海與區域安全的戰略高度與決心。

國慶 雙十節 賴清德

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