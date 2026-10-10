「建築臺中」主題論壇國慶日登場！從建築到城市治理共構宜居城市願景

台中城市發展迅速，如何在建築開發、居住品質與公共空間之間取得平衡，已成為城市發展下一階段的重要課題。由台中市新文化協會攜手台中各領域專業工作者與文化品牌共同籌組的「好日台中」團隊，發起「理想城市生活提案」論壇，10日正式啟動。

首日在台中國家歌劇院以「建築台中」為主題，邀集建築設計、都市計畫、住宅政策等領域專家，聚焦居住環境、公共空間與社會住宅布局，探討台中如何打造符合不同世代需求的居住環境。

首日三場論壇開放報名即秒殺額滿，並同步線上直播。前兩場特別邀請「築生講堂」（築生文化協會）協力策劃，由陽明交大建築所教授龔書章主持，期盼讓建築回歸市民生活，重新思考空間與人的關係。

首場「從一棟建築，到一座城市：建築如何改變城市生活？城市中的住宅與生活」，邀請世界不動產聯合會（FIABCI）世界總會會長暨龍寶建設董事長張麗莉、擅長自然環境共生的劉偉彥建築師，以及以細膩人文見長的張景堯建築師共同與談。

作為帶動台中宜居建築與環境美學發展的核心關鍵人物，張麗莉以「好日台中—台中宜居建築如何改變城市生活」為題，深度分享其開發哲學與多年實踐。她強調，身為開發商，每次面對土地「從無到有」的過程，思索的都是：「原本這片土地是怎樣？未來會有什麼人來居住？我們能做什麼來改變鄰里環境，以及社區要怎麼長久經營下去？」

張麗莉指出，開發商擁有強大的資源與角色責任，絕對能透過自身的專業影響力，從根本去帶動與翻轉整座城市的樣貌。

張麗莉進一步說明，只要開發商願意選擇「建築退一點、樹多一點、行人舒服一點」，這些微小的選擇，累積起來就是一座城市的品質。她多年來持續推廣綠圍籬、為老樹找新家、認養步道，以及推動鄰房彩繪等社區美化行動，示範了建築如何成為友善環境的共生體，透過開發者的正向作為改變周邊環境。

劉偉彥建築師亦補充指出，建築不應只是冷冰冰的物件，而應將基地原本的歷史、地方意識與人情味融入其中。他強調，將「開放性」與「公共性」結合生態，透過建築語言將老眷村的集體記憶進行當代轉化，讓建築成為尋回街區共同情感的載體。

張景堯建築師則提出「簡單樸直」的建築美學觀點，認為好的背景建築能讓都市變得美麗。他說，建築應先爬疏基地原本的風土與紋理，並將一樓空間保留出來，讓辦桌、音樂會等活動自然發生。

張景堯指出，目前台中的都市環境與私人開發在思路上往往完全分開，容易導致城市各區出現同質化的發展危機；若能讓私人開發與都市環境深層交織，各區獨立的獨特風貌與特色才會隨之出現。他也倡議台中應廣設步行專區，形塑更具包容力的宜居城市想像。

三位與談人也共同探討了實務上面臨的法規挑戰。張景堯指出，每個城市都有其獨立特色，公部門體系的運作往往需要與私部門進行更多溝通與檢討。正如當年精明一街的成功，是由民間自發做出來後，市政府順應調整；上級主管單位需要保持靈活，透過民間（開發者、建築師）先行的良性互動，帶動法規調整。

除了跨界的對話，張麗莉也在產業內發揮關鍵影響力。她特別提到，台中建築界具備「互相學習、良性競爭」的珍貴特色，因此她在台中市建築經營協會創立教育委員會，積極推動產業內的「共學共好」，將永續與宜居的理念傳播開來。

三位講者一致強調，宜居城市並非單靠一人就能完成，而是需要政府、開發者、建築師與市民共同參與，讓共學共好的精神，凝聚出具體可感的城市發展共識。

第二場論壇主題「現代城市的公共空間與公共建築：公園、綠地、廣場、博物館、美術館與圖書館」，由曾成德教授、景觀建築師吳書原及宋鎮邁共同與談，從公園綠地、藝文場館與開放廣場出發，探討城市如何透過景觀與文化設施，形塑更完善的公共生活場域。

第三場論壇「世界一流城市都在蓋社會住宅？宜居城市的最後一塊拼圖——談社會住宅與城市的未來」，由國立聯合大學建築學系副教授連振佑主持，邀請都市計畫技師張逸民、專業者都市改革組織（OURs）秘書長彭揚凱，以及「好伴社計」共同創辦人邱嘉緣，從政策制度、都市計畫與社會創新實踐，剖析社會住宅在城市居住體系中的定位，探討財務平衡與居住正義的永續解方。

除本日以「建築台中」為論壇主題外，緊接著10月17日至18日，在台中綠美圖串聯「島作市集」，論壇將聚焦閱讀生活與美感教育；10月24日至25日則在百年中央書局，結合「鈴蘭通散步納涼會」，走入舊城街區探討老城再生與文化觀光。後續規劃「海線搖滾辦桌」與「NG夜台中」，延伸至雙港產業、飲食文化與青年創作。

主辦團隊亦攜手在地插畫家與數位遊戲團隊，開發「台中無限城」線上城市探索遊戲，串聯山、海、屯、城等40處重要地景，將在地故事轉化為互動體驗，預計10月中上線。

另外，適逢2026年地方大選，台中市新文化協會表示，論壇邀請函已送交何欣純與江啟臣兩位市長參選人，期盼能與會，回應民間對台中城市發展的意見。系列活動落幕後，好日台中團隊也將彙整各界意見，產出民間版「台中生活願景藍圖」，作為未來市政推動與公共監督的參考依據。

「建築台中」主題論壇國慶日登場，從建築、公共空間、住宅到城市治理共構宜居城市願景。業者提供