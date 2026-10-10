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賴總統稱能源選項無意識形態 許宇甄促帶頭挺「廢非核家園」公投

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立法院黨團書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
國民黨立法院黨團書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供

國民黨立院黨團書記長許宇甄今日表示，樂見賴清德總統終於願意正視台灣能源現實，但廢除非核家園，就是破除意識形態最具體的行動。如果賴總統真的認同能源政策應回歸科學與專業，應帶頭呼籲全民支持11月28日「廢除非核家園」公投，而不是嘴上說務實評估各種能源選項，實際上卻遲遲不願跨出關鍵的一步。

今為是中華民國115年國慶，賴總統上午在國慶大會發表談話。針對外界關注的能源議題，賴總統表示，能源政策不能建立在口號上，必須建立在安全、專業和責任上；我們不為意識形態排除選項，也不會為短期利益犧牲世代永續。

許宇甄表示，全世界都在拚算力、拚電力，從美國、日本到歐洲，各國都積極推動核電延役、重啟或新建核能設施，為AI產業與經濟發展準備充足電力。台灣擁有全球最重要的半導體產業，更沒有理由自絕於國際能源發展趨勢。賴總統要打造台灣成為「山巔之城」，就必須先確保這座群山之島有充足、穩定、便宜的電力。

許宇甄強調，台灣是海島，能源高度仰賴進口，又面臨地緣政治風險，一旦發生能源供應中斷，後果不只是企業停工，更可能影響醫療、交通、民生與國家安全。台灣承受不起因為錯誤能源政策，讓產業錯失發展機會，更不能等到缺電造成無法挽回的損失，才後悔當初的選擇。

許宇甄表示，賴總統既然強調能源政策必須建立在安全、專業與責任上，就應全面檢討過去非核家園政策，徹查綠能弊案、能源採購及政策決策過程，釐清錯誤政策造成的損失與責任，不能讓全民繼續為錯誤政策埋單。

許宇甄呼籲，不要讓意識型態阻礙台灣發展，更不要讓下一代承擔今天錯誤決策的代價。賴總統應以實際行動支持公投，讓台灣能源政策真正回歸科學、專業與人民利益。

中華民國中樞暨各界慶祝115年國慶大會今天在總統府前舉行，賴清德總統以「台灣 山巔之城，地上的鹽，世上的光」為題發表演說。記者胡經周／攝影
中華民國中樞暨各界慶祝115年國慶大會今天在總統府前舉行，賴清德總統以「台灣 山巔之城，地上的鹽，世上的光」為題發表演說。記者胡經周／攝影

國慶 雙十節 賴清德 許宇甄 公投 能源 非核家園 核能

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