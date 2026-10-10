歡慶115年國慶！台北大型「城市畫布」 蔣萬安盼：以身為台北市民為榮

臺北市長蔣萬安10日上午出席「中華民國115年國慶升旗暨慶祝活動」，與眾多熱情市民齊聚市府廣場，共同歡慶中華民國國慶。蔣萬安市長表示，非常開心連續四年與市民朋友一同慶祝國慶，臺北作為首善之都，是一座多元、包容且友善的城市，來自不同背景、世代與地區的民眾在此共同生活、努力打拚，大家對這片土地與中華民國都懷抱著深厚的熱愛，以及對未來的期待與希望。他強調，市府團隊將持續穩健推動各項市政建設，讓臺北邁向國際一流的幸福城市。

蔣萬安市長指出，北市府團隊四年來持續為國慶活動注入創意，從第一年的國慶路跑、第二年臺北大巨蛋啟用後舉辦的國慶晚會，到去年的國慶市集，今年更特別打造大型「城市畫布」，邀請大朋友、小朋友共同參與，透過繪畫展現對城市與國家的祝福，讓不同世代都能以自己喜愛的方式歡慶國慶，也期盼將對這片土地與國家的熱愛及認同，一代一代傳承下去。

蔣萬安市長接著表示，今年國慶連假期間，臺北同樣準備了豐富精彩的活動，包括臺北101煙火與無人機展演、花博園區的臺北國際牛肉麵節、西門商圈的寶可夢30週年遊行，以及臺北大巨蛋連續三天的演唱會，展現臺北多元且充滿活力的城市魅力，也歡迎國內外旅客把握連假期間走訪臺北，感受這座城市的熱情與精彩。

蔣萬安市長強調，市府團隊將持續以穩健的腳步推動各項市政建設，讓城市發展的成果落實在市民的日常生活中，打造更宜居、更便利、更具國際競爭力的臺北，讓每一位市民都能共享城市進步的成果，以身為臺北市民為榮，共同邁向國際一流的幸福城市。

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