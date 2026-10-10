竹科下一個50年怎麼走？高虹安和施振榮、史欽泰同台獻策

新竹市政府今舉辦「雙十論壇：下一個竹科50」，市長高虹安與工研院前院長史欽泰、宏碁創辦人施振榮對談，聚焦產業轉型、人才及AI發展。高虹安表示，下一個50年要讓科技產業果實回饋城市，讓人才留下、企業深耕，打造兼具競爭力與宜居品質的「安居科技城」。

論壇今在陽明交大博愛校區舉行，由資深科技財經媒體人林宏文擔任引言人，吸引約300位市民、產業界人士及青年學子參與，從產業發展、人才培育到城市治理，思考新竹下一個50年的發展方向。

高虹安表示，新竹擁有科技產業聚落、學術研發能量及人才資源，是台灣高科技產業走向世界的重要核心。竹科雖尚未正式邁入50年，但50年是一個重要里程碑，也是重新思考未來的起點，希望透過論壇回顧台灣科技產業發展，凝聚產官學力量。

高虹安說，史欽泰、施振榮都是台灣科技產業發展的重要推手及見證者。她過去任職資策會時，曾在史欽泰擔任董事長期間獲得最佳新人獎第一名；施振榮則是她父親過去任職宏碁時的前輩，兩人也是她人生及家庭歷程中的重要貴人。

史欽泰指出，台灣半導體從早期幾乎一無所有，到成為全球科技重鎮，是政府、學界、研究機構及產業界長期累積的成果；新竹更從交大、清大、工研院到竹科，逐步形成完整產業聚落。面對地緣政治與科技快速變化，未來人才、產線、研發、跨領域合作及全球連結都更加重要。

施振榮表示，台灣科技產業從個人電腦、半導體一路走到AI時代，靠專業分工在全球產業鏈建立優勢。面對下一個50年，不能只看產值與短期利益，更應重視人才、創新、永續及跨領域合作；AI未來也不只是追求更強算力，而是透過人與AI共同學習、共創價值。

高虹安表示，城市與產業發展密不可分，產業需要人才，人才也需要交通、教育、公共建設等完善生活環境。面對下一個竹科50年，政府、產業、學界及民間要形成「打群架」的力量，市府將強化產官學合作，把科技產業累積的能量導入城市治理。

高虹安強調，下一個50年不只是追求科技產業成長，更要讓產業成果回到城市與市民生活，讓人才願意留下、企業願意深耕、下一代願意在新竹生活與工作，朝兼具國際競爭力與宜居品質的「安居科技城」邁進。

新竹市政府今舉辦「雙十論壇：下一個竹科50」，市長高虹安與工研院前院長史欽泰、宏碁創辦人施振榮對談，聚焦產業轉型、人才及AI發展。圖／新竹市政府提供