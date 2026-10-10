快訊

出國旅行18天忘了關冷氣！她憂電費暴增…收到帳單後看傻

賴總統國慶演說藏3意涵！「山巔之城」背後典故曝光 甘迺迪、雷根也用過

國慶台東疏運地圖竟放中共殲-10戰機！公路局認誤植撤圖 網友傻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

竹科下一個50年怎麼走？高虹安和施振榮、史欽泰同台獻策

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府今舉辦「雙十論壇：下一個竹科50」，市長高虹安與工研院前院長史欽泰、宏碁創辦人施振榮對談，聚焦產業轉型、人才及AI發展。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今舉辦「雙十論壇：下一個竹科50」，市長高虹安與工研院前院長史欽泰、宏碁創辦人施振榮對談，聚焦產業轉型、人才及AI發展。圖／新竹市政府提供

新竹市政府今舉辦「雙十論壇：下一個竹科50」，市長高虹安與工研院前院長史欽泰、宏碁創辦人施振榮對談，聚焦產業轉型、人才及AI發展。高虹安表示，下一個50年要讓科技產業果實回饋城市，讓人才留下、企業深耕，打造兼具競爭力與宜居品質的「安居科技城」。

論壇今在陽明交大博愛校區舉行，由資深科技財經媒體人林宏文擔任引言人，吸引約300位市民、產業界人士及青年學子參與，從產業發展、人才培育到城市治理，思考新竹下一個50年的發展方向。

高虹安表示，新竹擁有科技產業聚落、學術研發能量及人才資源，是台灣高科技產業走向世界的重要核心。竹科雖尚未正式邁入50年，但50年是一個重要里程碑，也是重新思考未來的起點，希望透過論壇回顧台灣科技產業發展，凝聚產官學力量。

高虹安說，史欽泰、施振榮都是台灣科技產業發展的重要推手及見證者。她過去任職資策會時，曾在史欽泰擔任董事長期間獲得最佳新人獎第一名；施振榮則是她父親過去任職宏碁時的前輩，兩人也是她人生及家庭歷程中的重要貴人。

史欽泰指出，台灣半導體從早期幾乎一無所有，到成為全球科技重鎮，是政府、學界、研究機構及產業界長期累積的成果；新竹更從交大、清大、工研院到竹科，逐步形成完整產業聚落。面對地緣政治與科技快速變化，未來人才、產線、研發、跨領域合作及全球連結都更加重要。

施振榮表示，台灣科技產業從個人電腦、半導體一路走到AI時代，靠專業分工在全球產業鏈建立優勢。面對下一個50年，不能只看產值與短期利益，更應重視人才、創新、永續及跨領域合作；AI未來也不只是追求更強算力，而是透過人與AI共同學習、共創價值。

高虹安表示，城市與產業發展密不可分，產業需要人才，人才也需要交通、教育、公共建設等完善生活環境。面對下一個竹科50年，政府、產業、學界及民間要形成「打群架」的力量，市府將強化產官學合作，把科技產業累積的能量導入城市治理。

高虹安強調，下一個50年不只是追求科技產業成長，更要讓產業成果回到城市與市民生活，讓人才願意留下、企業願意深耕、下一代願意在新竹生活與工作，朝兼具國際競爭力與宜居品質的「安居科技城」邁進。

新竹市政府今舉辦「雙十論壇：下一個竹科50」，市長高虹安與工研院前院長史欽泰、宏碁創辦人施振榮對談，聚焦產業轉型、人才及AI發展。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今舉辦「雙十論壇：下一個竹科50」，市長高虹安與工研院前院長史欽泰、宏碁創辦人施振榮對談，聚焦產業轉型、人才及AI發展。圖／新竹市政府提供

新竹市政府今舉辦「雙十論壇：下一個竹科50」，市長高虹安與工研院前院長史欽泰、宏碁創辦人施振榮對談，聚焦產業轉型、人才及AI發展。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今舉辦「雙十論壇：下一個竹科50」，市長高虹安與工研院前院長史欽泰、宏碁創辦人施振榮對談，聚焦產業轉型、人才及AI發展。圖／新竹市政府提供

國慶 高虹安 竹科 施振榮 宏碁

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

0052掛牌20年 參與科技大勢 累計含息總報酬率突破2,400%

國慶賴總統致詞全文：讓科技業帶動傳統產業 百工百業成護國群山

培育10年後護國神山人才 台師大籲中學數理教育超前部署

長榮、陽明交大合推「4+1雙學士」 非理工生搶進半導體業解大廠人才荒

相關新聞

圖輯／國慶大會圓滿落幕 直升機吊掛救援成亮點

中華民國115年國慶大會上午於總統府前舉行，今年主題訂為「中華民國生日快樂」，主視覺雙十圖形以晶片矩陣概念構成，本次亮點除了三軍儀隊、巨幅國旗吊掛等節目，本次也新增空勤總隊現場模擬吊掛救援，吸引民眾關注。

國慶台東疏運地圖竟放中共殲-10戰機！公路局認誤植撤圖 網友傻眼

交通部公路局為因應雙十國慶連假及台東國慶焰火活動，啟動115年台東地區國慶連續假期疏運措施，並在官網公布交通疏運示意圖，提供民眾掌握前往焰火觀賞地點的交通資訊。不過，有眼尖網友發現，示意圖中志航基地上方竟出現一架疑似中共殲-10戰機的圖示，與我國空軍現役戰機外觀不符，引發網路熱議。公路局坦承是人員誤植圖片，已將圖示撤下，並表示未來製作相關圖資時會更加留意。

賴總統國慶演說重政績宣傳 學者：具拉票意味、為核電埋伏筆

賴清德總統今日發表國慶演說，學者綜整演說內容，表示頗有細數政績以替執政黨拉票的意味在，同時賴總統提及能源政策，仍將綠能列為發展重點，可說是對「非核家園」派的安撫，也埋下使用核電的伏筆。

韓國瑜重批賴政府「假民主、真獨裁」 府方反擊：言行失態、貽笑國際

身兼國慶籌備委員會主委的立法院長韓國瑜今在國慶大會上火力四射，強調台灣民主絕不能被世界認為是「假民主，真獨裁」，被認為劍指賴清德總統與行政院長卓榮泰。府方人士回應，韓國瑜在象徵國家團結的國慶大會上，用扭曲、不正確資訊，攻擊國家元首，言行失態、貽笑國際，也失去立法院長格局。

國慶典禮陳水扁、黃國昌同台 握緊手對談數分鐘

中華民國115年國慶大會上午登場，許多朝野政要出席，其中前總統陳水扁與民眾黨主席黃國昌兩人於觀禮台上碰面後，握手不放交頭接耳超過分鐘。

解析賴總統國慶演說 國安官員：呈現與北京當局兩種不同格局

台灣展現決心，不讓威權侵蝕民主，不讓恐懼取代自由，以堅定而負責任的行動，守護台海與印太的和平穩定現狀。熟悉安全事務的資深官員說，賴總統國慶談話，呈現與北京當局兩種不同的格局，並展現擔綱負責任國際行為者的戰略高度與決心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。