快訊

出國旅行18天忘了關冷氣！她憂電費暴增…收到帳單後看傻

賴總統國慶演說藏3意涵！「山巔之城」背後典故曝光 甘迺迪、雷根也用過

國慶台東疏運地圖竟放中共殲-10戰機！公路局認誤植撤圖 網友傻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統國慶講話幾乎不提中華民國歷史 陸學者：挑釁意味非常濃

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／北京即時報導
上海台灣研究所所長倪永杰。記者黃雅慧／攝影
上海台灣研究所所長倪永杰。記者黃雅慧／攝影

賴清德總統今天發表任內第三次國慶講話，上海台灣研究所所長、《台海研究》主編倪永杰表示，今年賴清德演說帶有強烈選舉動員色彩，且幾乎未提及中華民國歷史，倪永杰批評，「挑釁意味非常濃」。針對賴清德所說，樂見美中對話但絕不容許扭曲二戰歷史，倪永杰則認為，美中關係趨於穩定將對台獨形成打擊。

倪永杰在接受本報記者採訪時表示，賴清德今年的國慶演說帶有強烈的選舉動員色彩，試圖藉由國慶場合，以台灣大家長的身份為民進黨進行政治動員。

對比過去兩年的演說內容，他表示，之前演說中還有提到中華民國當年成立的歷史，這次幾乎沒有提到相關歷史，並直呼「中國」，「挑釁意味非常濃」。

賴總統在演說中提到，樂見美中透過對話來管理競爭，降低衝突及戰爭的風險，但是要正確理解歷史的發展，絕不容許扭曲二戰歷史；以及要結合印太地區民主國家的共同力量，不讓區域和平穩定的現狀被改變。

二戰歷史方面，倪永傑表示，當初是中美盟軍共同抗日，賴清德的說法是站在日本軍國主義一邊，要挑釁戰後國際秩序，所謂二戰史觀，完全站在中華民族反面。

他也提到，面美建設性戰略穩定關係，對台獨會是重磅打擊。中美的未來是中美共管台灣海峽，尤其是美國要管束台獨。

提及印太地區的部分，他認為，賴清德政府將台灣納入美國印太戰略的一環，藉由美國、日本等外部力量制衡中國大陸，此舉可能使台灣成為美國印太戰略與日本軍國主義的工具，不利於台灣自身利益。

另外，演說中提到「城門要向世界自由開放，讓世界的光照進城裡」，倪永杰認為，賴清德政府強調台灣對世界開放，卻對兩岸交流設下諸多限制，包括陸客赴台觀光，以及對兩岸人員往來的限制。在兩岸交流上採取選擇性開放的態度，對支持兩岸融合發展及統一立場的人士設下限制。

至於接下來陸方針對這次講話會有哪些回應？倪永杰表示，大陸要堅持反對台獨分裂的立場，要站在保護台灣同胞利益的角度，促進兩岸融合發展，對於台獨挑釁做出適當反應。他也提到，解放軍在台灣海峽的軍事行動已經是常態化，不會因為選舉或者相關講話而改變，陸方捍衛國家主權、領土完整的立場就要表達出來。

國慶 賴清德

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

評賴總統國慶演說指中國是威脅 學者籲軟硬策略兼施避誤判

賴總統樂見美中對話 府方人士：破除疑美論、疑賴論

國慶演說全文／賴總統：樂見美中對話 但絕不容許扭曲二戰歷史

賴總統國慶演說三層意涵 川習會後談美中互動立場

相關新聞

圖輯／國慶大會圓滿落幕 直升機吊掛救援成亮點

中華民國115年國慶大會上午於總統府前舉行，今年主題訂為「中華民國生日快樂」，主視覺雙十圖形以晶片矩陣概念構成，本次亮點除了三軍儀隊、巨幅國旗吊掛等節目，本次也新增空勤總隊現場模擬吊掛救援，吸引民眾關注。

國慶台東疏運地圖竟放中共殲-10戰機！公路局認誤植撤圖 網友傻眼

交通部公路局為因應雙十國慶連假及台東國慶焰火活動，啟動115年台東地區國慶連續假期疏運措施，並在官網公布交通疏運示意圖，提供民眾掌握前往焰火觀賞地點的交通資訊。不過，有眼尖網友發現，示意圖中志航基地上方竟出現一架疑似中共殲-10戰機的圖示，與我國空軍現役戰機外觀不符，引發網路熱議。公路局坦承是人員誤植圖片，已將圖示撤下，並表示未來製作相關圖資時會更加留意。

賴總統國慶演說重政績宣傳 學者：具拉票意味、為核電埋伏筆

賴清德總統今日發表國慶演說，學者綜整演說內容，表示頗有細數政績以替執政黨拉票的意味在，同時賴總統提及能源政策，仍將綠能列為發展重點，可說是對「非核家園」派的安撫，也埋下使用核電的伏筆。

韓國瑜重批賴政府「假民主、真獨裁」 府方反擊：言行失態、貽笑國際

身兼國慶籌備委員會主委的立法院長韓國瑜今在國慶大會上火力四射，強調台灣民主絕不能被世界認為是「假民主，真獨裁」，被認為劍指賴清德總統與行政院長卓榮泰。府方人士回應，韓國瑜在象徵國家團結的國慶大會上，用扭曲、不正確資訊，攻擊國家元首，言行失態、貽笑國際，也失去立法院長格局。

國慶典禮陳水扁、黃國昌同台 握緊手對談數分鐘

中華民國115年國慶大會上午登場，許多朝野政要出席，其中前總統陳水扁與民眾黨主席黃國昌兩人於觀禮台上碰面後，握手不放交頭接耳超過分鐘。

解析賴總統國慶演說 國安官員：呈現與北京當局兩種不同格局

台灣展現決心，不讓威權侵蝕民主，不讓恐懼取代自由，以堅定而負責任的行動，守護台海與印太的和平穩定現狀。熟悉安全事務的資深官員說，賴總統國慶談話，呈現與北京當局兩種不同的格局，並展現擔綱負責任國際行為者的戰略高度與決心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。