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賴總統國慶演說藏3意涵！「山巔之城」背後典故曝光 甘迺迪、雷根也用過

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賴總統國慶演說「山巔之城」源自聖經 3大意涵凸顯民主治理成就

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
今天是中華民國115年國慶，賴清德總統上午在國慶大會發表談話。記者曾原信／攝影 周佑政
今天是中華民國115年國慶，賴清德總統上午在國慶大會發表談話。記者曾原信／攝影 周佑政

賴清德總統今天以「台灣　山巔之城，地上的鹽，世上的光」為國慶演說主題，相關內容源自聖經馬太福音。府方人士表示，賴總統以「山巔之城」、「地上的鹽」及「世上的光」，串聯國家安全、經濟發展，以及民生治理。

「山巔之城」的概念在美國政治中有深厚歷史也經常被美國領袖引述。例如，1961年，民主黨籍總統甘迺迪在就職前引用「山巔之城」，要求各級政府銘記人民託付，承擔公共責任。1989年，共和黨籍總統雷根告別演說中，將美國描繪為「閃亮的山巔之城」，呈現自由港口繁榮、不同背景人民和睦共處，以及城門向外開放的國家圖像。

府方人士說，賴總統以「山巔之城」、「地上的鹽」及「世上的光」，串聯國家安全、經濟發展與民生治理。在川習會後的政治脈絡下，賴總統今天的國慶演說，向國際社會說明台灣定位，也凸顯民主治理與中國威權體制的差異。

府方人士表示，第一層意涵是回應美中互動。賴總統表達樂見美中透過對話管理競爭、降低戰爭風險，同時強調不得扭曲二戰歷史，必須尊重台灣人民生存權利，並結合印太民主國家維護區域現狀。

府方人士說，賴總統透過國慶大典談話，向國際社會表明，台灣支持對話，也要求和平安排必須尊重人民的自由與選擇。此外，台灣是值得信賴、能夠承擔責任的國際夥伴，而國防改革、不對稱戰力與全社會防衛韌性，為這項定位提供實力支撐，確保對話建立在對等與尊嚴上。

府方人士指出，第二層意涵是呈現台灣與中國的政治差異。今年是台灣總統直選30周年，30年前台灣人民面對飛彈威脅，仍勇敢走進投票所，完成當家作主的百年追求。

府方人士說，賴總統的國慶演說，要對外傳達，台灣歷經民主轉型、政黨輪替與各項挑戰，如今以經濟實力證明，自由民主與經濟發展不會背道而馳。另外，台灣在民主體制下推動福利政策，中國則持續以軍事及灰色地帶行動施壓，兩相對照，台灣守護民主、自由、人權與法治的選擇，且不求霸權、不支配他人，作為台灣參與世界的方式。

至於第三層意涵，是民主社會如何務實解決問題。府方人士表示，賴總統面對台灣社會當前面臨的10項重要議題，包括少子女化、高齡照顧、居住、缺工、社會安全及能源等，詳述政府在內政上的政策，例如少子女化對策涵蓋生育、養育與教育，政府規畫0至18歲每月5000元成長津貼。

府方人士說，賴總統通篇演說的重點是「治理責任」。台灣能否成為「山巔之城」，取決於民主能否持續解決問題，以及繁榮能否成為照顧人民的力量，讓人民站得更穩，為下一個世代的台灣留下更堅實的基礎。

中華民國中樞暨各界慶祝115年國慶大會今天在總統府前舉行，賴清德總統出席致詞，並向民眾揮手致意。記者胡經周／攝影
中華民國中樞暨各界慶祝115年國慶大會今天在總統府前舉行，賴清德總統出席致詞，並向民眾揮手致意。記者胡經周／攝影

國慶 賴總統 雷根

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