賴總統接見日本國會議員祝賀團 盼台日情誼深化

總統賴清德今天接見「日本國會議員國慶祝賀團」，感謝日本議員以實際行動表達對台灣的支持，讓台灣人民感受到台日關係密切，也感到安全與安定，期待能常與訪賓相聚，延續台日友好情誼。

總統府發布新聞稿指出，賴總統致詞時表示，訪賓今日行程緊湊，稍後也將前往高雄，因此相聚時間有限，他要代表國家向日本台灣友好議員聯盟會長古屋圭司率領的祝賀團表達最大的感謝。

賴總統提到，古屋圭司已連續多年率領祝賀團來台參加國慶，以實際行動表達對台灣的支持；台灣人民看到祝賀團的到來，不僅感到高興，也了解到台日關係非常密切，更感到安全及安定。

賴總統說，因此，他要代表全體台灣人民向來訪議員再次表達感謝，期待明年、後年及未來每一年都能與訪賓見面，也希望相聚的時間不要太短暫，有足夠的時間一起餐敘，親自表達內心的感激。

古屋圭司致詞時，首先祝賀中華民國115年國慶，也感謝台灣的熱情接待，並指出此次是「日華議員懇談會」今年6月更名為「日本台灣友好議員聯盟」後首次組團訪台，也感謝賴總統今年7月頒授其「大綬景星勳章」，這份榮譽同屬所有長期為台灣盡心盡力的日本國會議員，他們將持續竭盡全力，促進台日友好關係。

古屋圭司談到，從國慶演說能感受到賴總統守護台灣及印太地區和平與安全的堅定決心，為守護台灣民主與台海和平安全，台灣、日本、美國及其他共享價值的國家緊密合作至關重要。

古屋圭司指出，日本台灣友好議員聯盟也透過多個專案小組，積極推動各項工作，例如去年成功開放日本戶籍「國籍、地區」欄位登記「台灣」，以及目前正鼓勵日本國、高中學生赴台畢業旅行等，以具體行動將台日情誼傳承至下一代。