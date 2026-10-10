賴總統國慶演說重政績宣傳 學者：具拉票意味、為核電埋伏筆

賴清德總統今日發表國慶演說，學者綜整演說內容，表示頗有細數政績以替執政黨拉票的意味在，同時賴總統提及能源政策，仍將綠能列為發展重點，可說是對「非核家園」派的安撫，也埋下使用核電的伏筆。

賴總統今表示，今上半年最新的經濟成長率，達到14.15%。全年經濟成長率更有望突破11%，創下39年新高；今年，人均GDP預估將達到4萬5332美元，幾乎是2016年的兩倍。台股指數衝上4萬9千點，成為全球第四大股市。

賴總統也說，面對能源與氣候挑戰，以穩定供電、能源安全及淨零轉型為目標，推動多元綠能、儲能、節能與電網強韌建設，也會依科學證據、法定程序及安全標準，務實評估各種能源選項。

東吳大學政治系副教授左宜恩表示，賴總統國慶談話的基調即細數過去政府施政亮點，例如提高基本薪資，同時預告接下來的施政重點，包括增加生育養育補助、增加社會住宅等。在縣市長選舉投票日將近的此時，頗有細數政績以替執政黨拉票的意味在。

左宜恩表示，值得注意的是在能源政策方面，賴總統仍將綠能列為發展重點之一，可以說是對先前宣布將重啟核電後，對過去支持非核家園派的安撫，但也同時埋下不排除使用其他能源形式如核電的伏筆。

左宜恩總結，這次的國慶演說可以說是針對國人的政績宣傳以及未來政策預告，跟過去相比並未有太多突出之處，目的仍在於爭取國內民眾支持，以確保選戰順利。