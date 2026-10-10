府方人士：山巔之城源自聖經 甘迺迪、雷根曾引用

總統賴清德今天以「台灣 山巔之城，地上的鹽，世上的光」為國慶演說主題。府方人士表示，這組意象源自聖經馬太福音，美國前總統甘迺迪、雷根也曾引用「山巔之城」概念；賴總統借用這套具有國際辨識度的語言，提出台灣要成為什麼樣的國家，以及願意為世界承擔什麼責任。

府方人士說明，「山巔之城」、「地上的鹽」、「世上的光」最初源自聖經馬太福音第5章，第13節提出「地上的鹽」，第14節接續說明「世上的光」，並指出城造在山上不能隱藏。

府方人士表示，鹽、光與城構成彼此呼應的責任觀，鹽具有調和與保存的作用，光使人看見方向，山上的城則因無法隱藏，必須接受眾人注視。

府方人士指出，「山巔之城」在美國政治語言中也有深厚歷史。1630年，清教徒領袖溫斯洛普（JohnWinthrop）在「基督徒慈善的典範」中借用這個意象，提醒移民共同體，世人的目光將注視他們，必須以共同生活的實踐承擔信仰責任。

府方人士說，1961年，民主黨籍的甘迺迪在就職前引用「山巔之城」，要求各級政府銘記人民託付，承擔公共責任；共和黨籍的雷根則在1989年告別演說中，將美國描繪為「閃亮的山巔之城」，呈現自由港口繁榮、不同背景人民和睦共處，以及城門向外開放的國家圖像。

府方人士表示，賴總統國慶演說選用這套具有國際辨識度的語言，並賦予台灣的治理內容。打造山巔之城是對國家未來的期許，人民生活則是這座城的地基，讓原本帶有宗教色彩的聖經語言，轉化為可以接受公共檢驗的治理承諾。

府方人士解釋，在賴總統的演說脈絡中，民主與防衛力量是守護和平的「鹽」，經濟發展與科技創新則是台灣照向世界的「光」。

府方人士指出，「鹽」的意涵，在於台灣面對威權壓力，仍堅持自由制度，並以自我防衛維持和平，為動盪的區域提供穩定力量。這份民主責任也向內延伸，地方選舉將至，政黨可以競爭、意見可以不同，但彼此尊重、相信制度、共同守護國家，才是民主得以維繫的基礎。

至於「光」，府方人士表示，從半導體、人工智慧等產業優勢出發，延伸至百工百業共同成長，從護國神山走向護國群山，意味科技龍頭必須帶動供應鏈，先進產業也要與傳統產業同行。

府方人士指出，產值與出口只是國家進步的一部分，勞工待遇、家庭負擔、長者照顧與青年機會，才是人民切身感受的尺度。這道光也包含性別平權以及醫療、農業、能源與教育合作，使「Taiwan can help」成為分享能力、承擔責任的實踐。

至於演說引用聖經是否有副總統蕭美琴的建議，府方人士表示，這項概念由賴總統提出，文稿及國安幕僚團隊都曾提供意見，也包括蕭副總統；蕭副總統看過後，相當贊同這個概念。

府方人士表示，賴總統以人民生活築城，以民主與防衛守護和平，以創新、平等與良善連結世界，而這座民主之城能否穩固，最終仍要回到每一個家庭的生活；人民站得穩，民主之城才能走得遠。