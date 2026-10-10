花蓮部落也有國慶閱兵 「六塊肌」女蛙兵背樹皮蛙鞋唱軍歌

慶祝雙十國慶，花蓮縣鳳林鎮中興部落今天舉辦一場充滿在地風味的「閱兵大典」，300多名部落居民裝扮成儀隊、大頭兵、阿美公主等隊伍，揮舞國旗遊街。隊伍行經米棧大橋時，7架輕航機飛越致敬；4名部落婦女化身「女蛙兵」，背著以香蕉樹皮製作的蛙鞋，一路高唱軍歌，為國家慶生，展現部落獨特的愛國熱情。

活動策畫人高進福說，過去曾有榮民在兆豐一帶開墾，退休後近70人移居中興部落，每逢國慶日都會舉辦活動。部落居民受到這股愛國情懷感動，也開始在國慶日舉辦閱兵遊行，至今已行之有年。

本身是退伍軍人的高進福說，「沒有國，哪有家」，每次參加國慶閱兵都讓他十分感動。今年邀請輕航機飛行表演，以空中分列式向遊行隊伍致敬，也安排女蛙兵登場，為活動增添特色。

今天一早，由在地居民及外地的米棧代表隊、新竹代表隊組成的300多人遊行隊伍，從已廢校的中興國小出發，由4名婦女手持大型國旗領隊，沿途揮舞小國旗，浩浩蕩蕩遊街。隊伍行經米棧大橋時，各組隊伍以舞蹈、軍歌及原民歌謠展現特色，現場氣氛熱烈。

遊行隊伍各具特色，包括身穿軍裝的隊伍、穿著傳統服飾的阿美公主，以及穿上小學制服的復古隊伍，展現跨越世代與族群的多元文化。最吸睛的莫過於4名年約40至50歲的婦女，穿上印有六塊肌的肌肉裝、搭配紅色短褲，戴上蛙鏡，背著以香蕉樹皮精心製作的蛙鞋，扮成「兩棲蛙人」，沿途高喊「中華民國萬歲！生日快樂！」，成為遊行焦點。

部落居民的熱情也吸引外縣市民眾參與。一名來自桃園的遊客第二度參加中興部落國慶閱兵活動，他說，大家都很用心裝扮，活動熱鬧又有意義。參與遊行的花蓮縣議員蔡依靜則表示，希望透過這場特色閱兵活動，讓更多人認識花蓮部落文化。

花蓮鳳林鎮中興部落今天國慶日辦「閱兵大典」，部落居民精心裝扮遊行，有趣又熱鬧。圖／民眾提供