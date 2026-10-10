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賴總統國慶演說三層意涵 川習會後談美中互動立場

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
國慶大會上午登場，賴清德總統（中）、副總統蕭美琴（右一）、立法院長韓國瑜（左二）出席，韓國瑜夫人（左一）李佳芬、賴清德夫人吳玫如（右二）一同出席。記者曾原信／攝影
國慶大會上午登場，賴清德總統（中）、副總統蕭美琴（右一）、立法院長韓國瑜（左二）出席，韓國瑜夫人（左一）李佳芬、賴清德夫人吳玫如（右二）一同出席。記者曾原信／攝影

賴清德總統10日發表國慶演說，府方人士說明，內文可分為三層意涵。首先是在川習會後展現態度，表達對於美中互動的立場。其次，以民主治理點出兩岸政治差異，我方要將半導體優勢轉化成守衛國家的力量。第三，拋出10項社會議題，並解釋民主社會如何務實解決問題。

第一層意涵，府方人士表示，這是放在川習會後的政治情境下的脈絡，對於美中互動，賴總統有很清楚的回應、表達了立場，因此可以視為是針對川習會後一些態度的展現。如賴提到樂見美中透過對話來管理競爭，降低衝突及戰爭的風險，但不可以扭曲二戰歷史。

府方人士指出，川習會後，有一些言論，是北京嘗試透過敘事戰跟輿論戰，削弱我方主體性。之前駐美代表俞大㵢有公開秀出飛虎隊的歷史照片以正視聽。

府方人士說，賴總統在這次總統國慶大典、比較正式的場合，也講到了台灣對於美中互動的一些立場：支持對話，也要和平，並希望尊重人民的自由選擇。賴總統等於很清楚地把台灣的定位為，我方是值得信賴、也能夠承擔責任的民主國際夥伴。

第二層意涵，府方人士提到，在兩岸論述上，演說深刻對比了台灣與中國在政治體制與行為模式上的根本差異。台灣以守護民主自由與法治的方式參與世界，與中國的威權施壓模式形成強烈對比。

賴總統談及，今年適逢台灣總統直選30周年，台灣的經濟表現證明了「台灣越擁抱民主，越能影響世界」。對照中國以軍事及灰色地帶行動施壓、企圖改變台海現狀，他明確宣示：「我們不求霸權，也不追求支配別人。」

府方人士說明，台灣持續推動國防改革、發展國防自主產業，讓半導體、資通訊、精密製造等優勢，轉化為守護國家的力量。增加國防投資絕非為了挑釁，而是為了「阻止戰爭」，確保未來的兩岸對話能在對等、尊嚴的基礎上進行。

第三層意涵，府方人士表示，在內政層面，演說直球面對當前台灣社會最關注的十大議題，展現執政團隊解決問題的決心與執行力。賴總統在講稿中沒有迴避社會問題，而是詳細闡述了各項政策解方。

如少子女化對策，0至18歲每月5,000元托育津貼、人工生殖給付及婚育住宅。高齡照顧，推動「健康台灣」與長照3.0，支持長輩並減輕家庭負擔。社會安全與基礎建設，包含居住政策、缺工對策、跨部會打詐、反毒。能源政策，兼顧穩定供電、安全標準與淨零目標的科學評估。

府方人士指出，這三層意涵層層遞進，從回應美中關係、對比兩岸體制差異，回歸到國內政治治理的本質。賴總統期盼將台灣打造成閃亮的「山巔之城」，而這座城的基石正是人民的生活。台灣能否持續閃耀，取決於民主制度能否持續務實地解決社會問題，讓國民過得更好、站得更穩。

國慶 川習會 賴清德

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