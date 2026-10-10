韓國瑜重批賴政府「假民主、真獨裁」 府方反擊：言行失態、貽笑國際

身兼國慶籌備委員會主委的立法院長韓國瑜今在國慶大會上火力四射，強調台灣民主絕不能被世界認為是「假民主，真獨裁」，被認為劍指賴清德總統與行政院長卓榮泰。府方人士回應，韓國瑜在象徵國家團結的國慶大會上，用扭曲、不正確資訊，攻擊國家元首，言行失態、貽笑國際，也失去立法院長格局。

韓國瑜在國慶大會致詞時說，立法院身為最高民意機構，通過的法律案，行政院長不副署；賴總統執政，如果沒有辦法解決立法、行政兩院對立，未來名聲受到重大傷害，台灣民主絕不能被全世界認為是「假民主，真獨裁」。

府方人士表示，韓國瑜是國會議長，也是慶籌會主委，是主人，卻在象徵國家團結的國慶大會上，「他這種失態的言行，用一些扭曲、不正確的資訊，攻擊國家元首，是失去立法院長的格局。」

府方人士說，我方邀請許多遠道而來的友邦元首、使節與貴賓，為我國慶生，卻聽到韓國瑜的這些政治語言，其實是貽笑國際，「我們對所有參加的貴賓，感到很不好意思，要表達歉意。」

對於韓國瑜的說法，府方人士說，賴總統今天的談話具有較高格局，賴總統很清楚講到，總統的權力是人民的託付，總統的責任是凝聚力量、帶領國家向前，訴求團結、凝聚力量的角度在回應。賴總統也主動講到，再在過不久，將迎來九合一的地方選舉，選賢與能、不受威脅利誘，是我們共同的責任。政黨可以競爭，意見可以不同，但我們立足的台灣不應該因此被分割。